Trekt M&A-markt na ongekende daling eindelijk weer aan?

De fusie- en overnamemarkt kwam door de coronacrisis abrupt tot stilstand, maar daar lijkt nu weer verandering in te komen. Uit onderzoek van Grant Thornton blijkt namelijk dat we weer een opleving in de M&A-markt kunnen verwachten.

Door de coronacrisis kwam de Nederlandse fusie- en overnamemarkt vrijwel stil te liggen. Het aantal bedrijfsverkopen voor de eerste helft van 2020 ligt maar liefst 25% lager dan in dezelfde periode vorig jaar. Het betreft een ongekend harde daling, in lijn met het beeld dat voor de rest van Europa zichtbaar is. Hoewel de markt in de eerste maanden van het jaar al tekenen van verslapping liet zien is de echte klap gekomen na de lockdown, concluderen de onderzoekers van Grant Thornton.

Masterclass Mergers & Acquisitions Bekijk het programma

Fusie- en overnamemarkt lijkt weer op gang te komen

Maar de weg naar herstel lijkt ingezet, waarbij de fusie en- overnamemarkt langzaam weer op gang komt. “Deals en verkoopplannen die in de ijskast stonden worden weer opgepakt en investeerders zijn weer op zoek naar overnamekansen”, geven de onderzoekers aan.

>> Lees ook: Financefunctie cruciaal voor slagen van fusie of overname (7 succesfactoren)

Dat heeft een aantal redenen. Ten eerste is de huidige economische situatie niet een gevolg van structurele economische problemen, maar van ongekende maatregelen en lockdowns om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Inmiddels zijn veel van deze maatregelen weer versoepelt, waarbij het dagelijkse leven én de economie geleidelijk weer opstarten. Daarnaast ligt er veel geld bij private equity-investeerders te wachten om geïnvesteerd te worden. “Zij weten dat crises doorgaans goede momenten zijn om in te stappen. Daarnaast blijven de rentes laag en voert de ECB beleid om ruim financiële middelen beschikbaar te stellen voor het bedrijfsleven”, aldus de Grant Thornton-partners.

Ambitie of noodzaak?

Maar bij overnames die we in de huidige crisistijd zullen zien, moeten we ons sterk afvragen of het gaat om (groei)ambitie of om noodzaak. De kans is namelijk groot dat veel bedrijven in de problemen komen als de overheidssteun, zoals de NOW-regeling, ophoudt. De onderzoekers voorzien dan ook dat tal van aantrekkelijke bedrijven in liquiditeitsnood terecht gaan komen. Met een stijging van het aantal noodlijdende transacties, of verkoop van bedrijfsonderdelen als gevolg.

Veel onzekerheden

De experts benadrukken dat het bereiken van een goede deal post-corona wel extra voorbereiding en aandacht zal vergen. Er is immers in korte tijd veel onzeker geworden, onder meer over de toekomstige cashflows. Het is dan ook lastig om goed onderbouwde waardebepalingen te doen, met nóg meer onzekerheden tot gevolg. Voor zowel de verkoper als de koper.

Bron: Consultancy.nl

Ook interessant