Vereenvoudiging voor tijdelijke huurverlaging onder IFRS

Vanwege de coronacrisis komt het geregeld voor dat ondernemingen tijdelijke kortingen krijgen voor hun huur- of leasecontracten. Een dergelijke tijdelijke aanpassing is bij toepassing van IFRS relatief complex te verwerken in de jaarrekening, met uitkomsten die geen recht lijken te doen aan het doel van dergelijke kortingen. Daarom is er onlangs een ad-hocoplossing toegevoegd aan deze regelgeving.

Onder IFRS worden huur- en leasecontracten door de huurder of lessee als volgt in de balans verwerkt: het meerjarig gebruiksrecht wordt als actiefpost opgenomen, met daar tegenover de contante waarde van de huurverplichting als schuld. Het gebruiksrecht wordt (lineair) afgeschreven over de huurperiode, zodat deze kosten los staan van het betalingspatroon van de huur, dat overigens doorgaans ook maandelijks gelijk is.

Wijzigingen in huurcontracten

IFRS bevat specifieke voorschriften voor de manier waarop een wijziging in een leasecontact moet worden verwerkt. Als gedurende de huurperiode de huur wordt aangepast, leidt dat in beginsel tot een herrekening van de leaseverplichting en het gebruiksrecht. Het aangepaste bedrag van het gebruiksrecht wordt vervolgens wederom lineair afgeschreven.

Het tijdelijk verlagen van de huur is naar de letter veelal een contractwijziging. Op grond van bovenstaande verwerking wordt deze korting echter uitgesmeerd over de gehele resterende huurperiode, dus niet gezien als een tijdelijke verlaging van de kosten in de kortingsperiode. De regelgever constateerde dat het herrekenen van het gebruiksrecht en de huurverplichting een administratieve last is, en dat de uitkomst geen recht doet aan het doel van de huurkorting. Daarom is een tijdelijke vereenvoudiging doorgevoerd.

Vereenvoudiging

Daar waar de korting als direct gevolg van de coronacrisis is verleend, wordt deze aanpassing niet beschouwd als een contractwijziging; de tijdelijke korting wordt gezien als een variabel element in de huurbedragen. In dit geval dus als een negatief element. De al bestaande regelgeving schrijft voor dat variabele lease- of huurbedragen in het resultaat worden verwerkt in de periode waarop ze betrekking hebben. De afschrijving van het gebruiksrecht en de rentekosten op de leaseverplichting worden dan dus gecompenseerd door een bate ter grootte van de huurkorting.

Deze vereenvoudiging mag alleen worden toegepast waar de korting duidelijk verband houdt met de coronacrisis. De korting mag bovendien alleen zien op de periode tot en met juni 2021. Als dus nu al een korting wordt verleend voor een langere periode, dan vervalt de gehele vereenvoudiging. Het opdelen in twee stukken (tot juni 2021 en daarna) mag niet.

De vereenvoudiging geldt alleen voor huurders of lessees. Hoewel verhuurders of lessors eveneens complicaties zouden kunnen tegenkomen bij de verleende huurkortingen, is er voor hen geen vereenvoudiging opgenomen. De regelgever voorzag dat voor lessors het moeilijker zal zijn om een elegante vereenvoudiging te bedenken die niet strijdig is met andere gerelateerde posten, zoals opbrengsten (IFRS 15) en financiële instrumenten (IFRS 9). Vanwege de urgentie is hier ook geen tijd voor. Voor beursgenoteerde ondernemingen is dit punt al relevant voor de halfjaarcijfers van 2020.

Regelgeving

Onder de Nederlandse regelgeving is de genoemde problematiek minder prominent, vooral doordat de RJ – anders dan IFRS – niet ingaat op de verwerking van wijzigingen in leasecontracten gedurende de looptijd. Op zich is wel duidelijk dat huurkortingen moeten worden uitgesmeerd over de leaseperiode, maar dat is alleen geregeld bij aanvang van het leasecontract. Voor latere aanpassingen is dat niet expliciet geregeld.

Of bij gebrek aan concrete richtlijnen een soortgelijke vereenvoudiging naar analogie van IFRS kan worden gemaakt, al dan niet met een beroep op het realiteitsbeginsel – de korting houdt immers nadrukkelijk verband met de coronacrisis – zal nog moeten worden bepaald. Denkbaar is dat de RJ hierover binnenkort duidelijkheid geeft met een RJ-uiting. Aangezien dit gaat over boekjaar 2020, is daarvoor nog enige tijd beschikbaar.

Auteur: dr. Bart Kamp RA