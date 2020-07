Voormalig topman Wirecard opnieuw gearresteerd vanwege fraude

Voormalig topman Markus Braun van Wirecard is voor de tweede keer in korte tijd gearresteerd vanwege het omvangrijke fraudeschandaal rond de Duitse betalingsverwerker. Ook twee bestuursleden van het bedrijf zijn in de kraag gevat, omdat ze al sinds 2015 betrokken zouden zijn bij gerommel met de boekhouding.

3,2 miljard euro aan frauduleuze leningen

De drie spanden samen om ongeveer 3,2 miljard euro aan frauduleuze leningen te verkrijgen om zo financiële verliezen bij het bedrijf weg te poetsen, stelt justitie in München. Dat deden ze door de boeken op te blazen door allerlei niet bestaande bezittingen op de balans te zetten, zodat Wirecard aantrekkelijker leek voor investeerders, klanten en andere geldschieters dan het bedrijf in werkelijkheid was.

Wirecard gaf eerder dit jaar toe dat 1,9 miljard op de balans kwijt was en mogelijk nooit heeft bestaan. De zaak was aan het rollen gekomen na onthullingen van zakenkrant Financial Times. Wirecard heeft inmiddels faillissement aangevraagd.

Verdenkingen: fraude, marktmanipulatie en handelen met voorkennis

Braun werd vorige maand al gearresteerd op verdenking van fraude en marktmanipulatie, maar kwam kort daarna op borg vrij. Later werd bekend dat hij ook wordt verdacht van handel met voorkennis. Hij zou vlak voor het bedrijf de aanvraag voor een bankroet indiende, voor miljoenen euro’s aan aandelen Wirecard hebben verkocht.

Eerder deze maand werd ook de voormalige directeur van de Wirecard-afdeling in Dubai opgepakt. Mogelijk volgen er nog meer arrestaties. Een andere oud-bestuurder van het bedrijf zou onlangs naar Wit-Rusland zijn gevlucht. Volgens Duitse media zit hij daar nog steeds ondergedoken. Ook is het mogelijk dat hij naar buurland Rusland is gegaan.

Nederlandse banken lieten steken vallen

De affaire zorgde recent eveneens voor reuring in Nederland. Onder meer ING en ABN AMRO waren eerder betrokken bij het begeleiden van een leningenuitgifte voor Wirecard. Daarbij hebben de banken grote steken laten vallen, stelden beleggersverenigingen VEB en European Investors onlangs. Ze zijn van plan om namens gedupeerde obligatiehouders een schadevergoeding te claimen.

