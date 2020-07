Wat is de stand van zaken rondom het nieuwe pensioenstelsel?

2020 moet het jaar worden dat er echt duidelijkheid komt over een nieuw, toekomstbestendig pensioenstelsel. Medio vorig jaar bereikte het kabinet na negen jaar onderhandelen overeenstemming met vakbonden en werkgevers. Wat ging er er aan vooraf? Hoe staat het er nu voor? AM, net als Executive Finance een uitgave van Vakmedianet, vermeldt de stand van zaken.

Juni 2019 gaat de boeken in als het moment waarop het kabinet er eindelijk in slaagde om na negen jaar een (principe-)akkoord te bereiken over het nieuwe pensioenstelsel. De AOW-leeftijd was een van de heikele punten waarover nog overeenstemming bereikt moest worden. Dat lukte. Ook werden de onderhandelende partijen het eens over deelname van zzp’ers aan een pensioenfonds, het ontlasten van mensen met zware beroepen en krijgen pensioenfondsen de mogelijkheid om verschillende contracten aan te bieden.

Meer flexibiliteit bij opnemen pensioen

Al snel nadat uiteindelijk met de sociale partners een akkoord wordt gesloten, kwam het kabinet met plannen naar buiten die een uitvloeisel zijn van het akkoord. Zo moeten mensen meer flexibiliteit krijgen bij het opnemen van hun pensioen. In de toekomst kan daarom maximaal 10 procent van de waarde van het opgebouwde pensioen worden opnemen direct bij pensionering om bijvoorbeeld de hypotheek af te lossen, het huis te verbeteren of om lekker op reis te gaan. Al moet het wetsvoorstel wel worden aangepast, omdat daarmee de mogelijkheden voor mensen die met vervroegd pensioen willen aanzienlijk worden beperkt.

Voor mensen die een oudedagsvoorziening in de derde pijler opbouwen, wordt een vergelijkbare keuzemogelijkheid gecreëerd. Het voorstel sluit aan bij het SER-advies Naar een nieuw pensioenstelsel en is onderdeel van afspraken uit het pensioenakkoord tussen de sociale partners en het kabinet.

Individueel sparen voor pensioen gefaciliteerd

In de in het najaar van 2019 gepresenteerde Miljoenennota wordt al vermeld dat de fiscale facilitering om individueel te sparen voor pensioen (derde pijler) wordt gelijkgetrokken met mensen die pensioen opbouwen via hun werkgever (tweede pijler). Hiermee hebben zelfstandig ondernemers meer mogelijkheden om pensioen op te bouwen. In de rijksbegroting zijn ook de andere aangekondigde maatregelen uit het pensioenakkoord opgenomen, zoals de minder snelle stijging van de AOW-leeftijd, waarmee die pas in 2024 op 67 jaar uitkomt.

Nieuw pensioenstelsel moet in 2022 ingaan

Het nieuwe pensioenstelsel moet met ingang van 2022 een feit zijn. In de eerste maanden van 2020 komt weinig nieuws naar buiten over het uitwerken van het pensioenakkoord. Nederland en eigenlijk de hele wereld is vooral in de ban van de coronacrisis.

Nog veel vragen over

Medio juli 2020 buigt de Tweede Kamer zich over de pensioendeal. In het debat werd weliswaar duidelijk dat het pensioenakkoord is uitgewerkt, maar dat er nog veel gedaan moet worden om over alle details helderheid te scheppen. Hoewel er ook in de Tweede Kamer nog veel vragen zijn, is er wel een Kamermeerderheid voor de pensioendeal.

