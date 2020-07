Wetsvoorstel aanpassing wettelijk fiscaal verschoningsrecht moet belastingontduiking aanpakken

Het Wetsvoorstel aanpassing wettelijk fiscaal verschoningsrecht is onlangs in internetconsultatie gegaan. Het wetsvoorstel betreft een verduidelijking en aanscherping van het wettelijke fiscale verschoningsrecht. Dit naar aanleiding van de Panama Papers-maatregelen die de staatssecretaris van Financiën in zijn brief van 17 januari 2017 aan de Tweede Kamer heeft aangekondigd om belastingontduiking aan te pakken.

Wat is het fiscaal verschoningsrecht?

Belastingplichtigen (zowel burgers als organisaties/bedrijven) moeten de Belastingdienst gegevens en inlichtingen verstrekken die van belang kunnen zijn voor hun belastingheffing. Bepaalde derden (zogenaamde ‘administratieplichtigen’) zijn ook verplicht gegevens en inlichtingen te verstrekken in verband met de belastingheffing van anderen.

Bepaalde beroepsgroepen zijn van deze laatste verplichting uitgezonderd. Geestelijken, advocaten, notarissen, artsen en apothekers hoeven aan de Belastingdienst geen gegevens te verstrekkingen die van belang kunnen zijn voor de belastingheffing van hun cliënten. Gegevens die onder het fiscale verschoningsrecht vallen, hoeven ook niet (meer) door de belastingplichtige zelf aan de Belastingdienst worden verstrekt. Dit wordt het afgeleide verschoningsrecht genoemd.

Wat gaat er veranderen?

In het wetsvoorstel wordt een uitzondering op het fiscale verschoningsrecht voorgesteld voor advocaten en notarissen. Door de voorgestelde wijziging kan het zijn dat bepaalde documenten die op dit moment onder het fiscale verschoningsrecht vallen, in de toekomst wel aan de Belastingdienst moeten worden verstrekt. Het gaat om informatie die een belastingplichtige wél aan de Belastingdienst zou moeten geven als hij geen notaris of advocaat zou hebben ingeschakeld. Het gaat bijvoorbeeld om jaarverslagen, accountantsverklaringen of rekeningafschriften.

Deze informatie moet dan in de eerste plaats door de belastingplichtige zelf worden verstrekt, maar kan door de Belastingdienst onder voorwaarden ook worden opgevraagd bij de advocaat of notaris.

Naast deze verscherping, wordt er in het wetsvoorstel ook een verduidelijking voorgesteld. Er moet namelijk worden verduidelijkt dat het fiscale verschoningsrecht alleen geldt voor informatie die rechtstreeks verband houdt met de taakuitoefening van de genoemde beroepsbeoefenaars. Voor advocaten en notarissen wordt vastgelegd wat valt onder hun taakuitoefening (hun juridische dienstverlening) waarvoor het verschoningsrecht geldt.

Waarom gaat er iets veranderen?

De verwachting is dat de wijzigingen enerzijds lijden tot een verduidelijking van het wettelijke fiscale verschoningsrecht voor de genoemde partijen. Anderzijds is de verwachting dat de aanpassing een positieve bijdrage zal leveren aan het tot stand komen van meer fiscale transparantie en tevens bijdraagt aan het tot stand komen van een juiste belastingheffing en een correcte invordering, zonder dat aan de essentie van het wettelijke fiscale verschoningsrecht afbreuk wordt gedaan.

Wanneer gaat deze verandering in?

Het gaat nu nog om een wetsvoorstel in internetconsultatie. Het wetsvoorstel kan (voorafgaand aan en tijdens de parlementaire behandeling) nog worden gewijzigd en treedt pas in werking als het is aangenomen door de Tweede en de Eerste Kamer. Naar verwachting wordt het wetsvoorstel niet meer dit kalenderjaar ingediend, meldt PwC.

