Bedrijven investeren tientallen miljoenen meer in schone energie

Vorig jaar werd 44 miljoen euro meer geïnvesteerd in milieuvoorzieningen dan in 2018. Deze investeringscijfers fluctueren overigens behoorlijk, omdat ze worden gerekend op het moment dat (grote) milieuprojecten worden opgeleverd.

Volg de collegereeks! Actualiteiten in Accountancy & Controlling

De overgrote meerderheid van de investeringen (negentig procent) werd gestoken in milieuvoorzieningen die tot betere luchtkwaliteit en schonere energie moeten leiden, zoals luchtfilters, katalysators, windmolens en zonneparken. In totaal hebben bedrijven in 2019 voor 1,18 miljard euro geïnvesteerd in milieuvoorzieningen, merkt het Centraal Bureau voor de Statistiek op in nieuwe cijfers. In 2018 was dat zo’n 1,14 miljard.

Pieken en dalen

Milieu-investeringen maken grote pieken en dalen door, meldt het CBS. Dat komt doordat grote projecten op het moment van opleveringen in de cijfers worden meegenomen. In 2015 en 2016 zagen we daarom een grote piek van twee miljard euro per jaar, omdat een windmolenpark op zee in gebruik werd genomen.

Lees ook: Ferdy van Beest: “Duurzaamheid kan ook geld opleveren”

Totale aandeel daalt

Vergeleken met de totale investeringen die Nederlandse bedrijven vorig jaar deden is het aandeel investeringen in milieuvoorzieningen wel gedaald, omdat de totale investeringen zijn gestegen. Vorig jaar kwam het aandeel investeringen in milieuvoorzieningen uit op 7,9 procent, terwijl dat een jaar eerder op 8,2 procent uitkwam, zo blijkt uit de cijfers.