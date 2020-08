Bijblijven in coronatijd met digitale Amplify-conferentie

De coronacrisis heeft organisaties over de hele wereld ongekend op zijn kop gezet. Nu we voorzichtig spreken over een “nieuw normaal”, wordt het tijd om te kijken naar hoe we verder willen op het gebied van accounting, finance, risk en compliance.

Dat je in een crisis niet achterover kunt leunen, zal iedereen begrijpen. Maar zodra de storm geluwd is, zijn we vaak al snel geneigd door te gaan met onze “business as usual”. We rapen de brokstukken bij elkaar en herbouwen wat we hadden voor de crisis uitbrak. Professionals in accounting, finance, risk en compliance zijn tijdens deze Covid-19-periode diverse obstakels tegengekomen en hebben die (al dan niet succesvol) weten te overwinnen om de bedrijfscontinuïteit te garanderen.

Flexibele deadlines

Neem bijvoorbeeld het rapportageproces: een proces met normaal gesproken in steen gebeitelde deadlines die gehaald móeten worden. Zelfs wanneer verlengingen of vrijstellingen mogelijk zijn, is het een uitdaging om daarvoor in aanmerking te komen.

Tijdens de coronacrisis kwamen hier links en rechts uitzonderingen op. Controlerende instanties en autoriteiten lieten de teugels wat vieren en gaven bedrijven de ruimte eerst hun (thuis)werk op orde te krijgen. Dat klonk veel bedrijven als muziek in de oren, maar leverde uiteindelijk ook problemen op: van uitstel kan in dit geval zeker geen afstel komen en vervolgdeadlines blijven stevig staan, waardoor een ijzersterk plannings- en voortgangsoverzicht noodzakelijk is.

Doorpakken met digitalisering

Bovenstaand voorbeeld laat zien dat bedrijven zich juist in crisistijd bewust moeten blijven van alle dingen die níét veranderen. Rapportagedeadlines blijven bestaan, aangekondigde nieuwe regelgeving blijft voor de deur staan en audit- en compliance-processen blijven belangrijk als altijd. De zoektocht naar nieuwe manieren van werken mag niet in de weg staan van urgente activiteiten, maar moet daar juist op aansluiten: nu je toch gedwongen bent veranderingen te overwegen, kun je het beste kijken naar innovaties die je huidige processen optimaliseren en stroomlijnen.

Connected reporting

Volgens Workiva is “connected reporting” hier het antwoord op. Door complexe processen samen te brengen in een cloud-omgeving die toegankelijk is voor alle collega’s die daar toegang toe moeten hebben, kunnen werknemers hun werk altijd optimaal uitvoeren, ongeacht of dat thuis in de geïmproviseerde werkkamer is of op kantoor.

Door gevoelige documenten centraal beschikbaar te maken in een veilige online omgeving, verlaag je bovendien het risico op het lekken van gegevens: documenten worden niet meer over en weer gedeeld via (onveilige) kanalen, maar centraal opgeslagen met het juiste toegangsbeleid.

Amplify

Jaarlijks organiseert Workiva de Amplify-conferentie: een event voor professionals in accounting, finance, risk en compliance. Twee dagen lang kunnen zij zich onderdompelen in kennissessies en met gelijkgestemden discussiëren over trends en ontwikkelingen in hun vakgebied.

Door de bijzondere tijden waar we nu in leven is Amplify dit jaar nog toegankelijker: het volledige event vindt digitaal plaats waardoor deelnemers waar ze maar willen kunnen meekijken met de diverse sessies. Nu we op zoek gaan naar het nieuwe normaal, moeten we niet ineens achterover gaan leunen: we moet in actie komen. Laat je inspireren en schrijf je hier in.

Dit artikel is gesponsord door Workiva