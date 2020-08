Byondis benoemt Robbert Van Heekeren tot Chief Financial Officer

Byondis B.V. (voorheen Synthon Biopharmaceuticals B.V.) benoemt Robbert Van Heekeren als chief financial officer (CFO). Dhr. Van Heekeren zal vanaf 1 september aanstaande als CFO werkzaam zijn vanuit het hoofdkantoor van Byondis in Nijmegen.

Marco Timmers, Ph.D., CEO, heeft Van Heekeren welkom. “Naast het feit dat hij ons managementteam uitstekend aanvult, past Robbert ook goed in onze ondernemende en onderzoekende bedrijfscultuur. In combinatie met zijn brede internationale ervaring, uitgebreide financiële kennis en resultaatgerichtheid, zijn wij ervan overtuigd dat Robbert de juiste keuze is voor de verdere groei van ons bedrijf.”

Financiële strategie verstevigen

“‘Ik verheug me erop deel uit te gaan maken van het managementteam van Byondis. Met mijn ervaring in vergelijkbare functies en sectoren, kunnen we samen de financiële strategie verstevigen. Zo kan Byondis de portfolio met een nieuwe generatie medicijnen voor patiënten met kanker en auto-immuunziekten, verder ontwikkelen”, zegt Van Heekeren.

Internationale ervaring

Van Heekeren heeft 25 jaar internationale managementervaring in corporate en operationele finance. Zijn meest recente functies zijn bestuurslid, mede-eigenaar van Odyssee Mobile en onafhankelijk zakelijk financieel adviseur. Eerder was Van Heekeren lid van de raad van bestuur, CFO van Kiadis Pharma N.V.; lid raad van toezicht van Proxy Laboratories (later Sinensis Life Sciences); en executive director, hoofd global finance & control bij Organon, de voormalige farmaceutische businessunit van AkzoNobel, waar hij verschillende internationale managementfuncties bekleedde.

Van Heekeren heeft een postgraduate opleiding in law, mergers and acquisitions afgerond aan de VU Amsterdam. Daarnaast heeft hij een masters degree in economie (Tilburg University) en in industrial engineering & management science (TU Eindhoven).