CBb verlaagt kartelboete van 1 miljoen euro naar 10.000 euro

Een bedrijf dat een kartelboete opgelegd had gekregen van één miljoen euro heeft deze in hoger beroep van het College van Beroep voor bedrijfsleven (CBb) weten te verlagen naar tienduizend euro. Dat meldt de Autoriteit Consument & Markt (ACM). De toezichthouder had de boete opgelegd vanwege kartelvorming.

Het bedrijf krijgt de boeteverlaging omdat het te lang moest wachten op een einduitspraak en door de gevolgen van de coronacrisis failliet zou kunnen gaan. “Het CBb kon de zaak niet sneller behandelen omdat er nog een andere zaak loopt”, is de enige toelichting die een woordvoerder van de ACM kon geven. De toezichthouder kan vanwege lopende procedures ook niet zeggen om welk bedrijf het gaat.

Geheime prijsafspraken

Wel laat de toezichthouder weten dat het gaat om een zaak uit 2017 waarin drie bedrijven in het geheim prijsafspraken hadden gemaakt. De rechtbank bevestigde dit in 2018, maar die uitspraak is nog niet gepubliceerd. Het besluit van de ACM over de overtreding kan nu niet meer worden teruggedraaid.

Vorige maand meldde de ACM al een andere kartelboete voor meerdere bedrijven die eveneens niet bij naam werden genoemd. Dat betrof in totaal ruim tachtig miljoen euro. Dat was een van de hoogste boetes uit de geschiedenis van de mededingingswaakhond. De bedrijven in kwestie deelden via derden onderling informatie over toekomstige verkoopprijzen en dat mag niet. Een ander bedrijf kreeg in verband met deze zaak een boete van ruim één miljoen euro voor het aanbieden van overeenkomsten met een te hoge opzegvergoeding. Volgens een woordvoerder gaat het niet om dit bedrijf en staat deze zaak los van de nieuwe kartelboete.