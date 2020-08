Coronacrisis: uitzettingen DNB bereiken ruim één derde van Nederlandse bbp

Verruiming monetaire operaties Eurosysteem

Als reactie op de Coronacrisis heeft het Eurosysteem (de ECB en de nationale centrale banken in het eurogebied) zijn monetaire operaties vergroot om de financiering van de economie zoveel mogelijk te faciliteren. Zo is de kredietverlening aan banken verruimd door middel van herfinancieringsoperaties. De belangrijkste daarvan zijn zogenoemde Targeted Longer-Term Refinancing Operations (TLTRO’s), waaraan banken voor 1.570 miljard euro deelnemen. Via TLTRO’s kunnen banken zich bij het Eurosysteem tijdelijk tegen extra gunstige condities financieren, op voorwaarde dat zij hun kredietverlening aan bedrijven en huishoudens op peil houden. DNB: “Het Eurosysteem heeft ook de eisen die worden gesteld aan het onderpand dat banken inbrengen bij kredietverlening door het Eurosysteem tijdelijk versoepeld. Banken worden daardoor beter in staat gesteld om mee te doen aan de verruimde herfinancieringsoperaties.”

Daarnaast heeft het Eurosysteem zijn aankoopprogramma’s uitgebreid met het Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP). Met dit tijdelijke programma kan op een flexibele wijze extra schuldpapier worden opgekocht van overheden, banken en bedrijven.

Financiële markten gestabiliseerd

De maatregelen van het Eurosysteem en andere centrale banken hebben er volgens DNB aan bijgedragen dat de financiële markten zijn gestabiliseerd. De stress op de obligatiemarkt en segmenten van de geldmarkt is in belangrijke mate verdwenen en rentevoeten zijn weer gedaald in de richting van niveaus van vóór de crisis. Daarnaast maken de verruimde kredietfaciliteiten voor banken het makkelijker om hun kredietverlening aan bedrijven in stand te houden. Zo is in het eurogebied de afgelopen maanden van dit jaar een recordhoeveelheid aan krediet verstrekt.

Monetair beleid leidt tot ongekende balansgroei Eurosysteem

Deze maatregelen volgen op onconventionele monetaire beleidsmaatregelen die de afgelopen jaren zijn genomen om de inflatie te sturen naar een niveau dichtbij de twee procent. De balans van het Eurosysteem is daarmee in korte tijd fors gegroeid tot ruim boven de zesduizend miljard euro (figuur 1) oftewel ruim de helft van het bbp van het eurogebied. De balans van DNB is als onderdeel van het Eurosysteem meegegroeid, waarbij de uitzettingen een omvang hebben bereikt van ruim één derde van het Nederlandse bbp. DNB implementeert samen met de andere banken in het Eurosysteem het ECB-beleid en zorgt er daarmee voor dat de maatregelen Nederlandse partijen bereiken.

Balans Eurosysteem

Figuur 1, in miljarden euro’s.