De 12 belangrijkste vragen over het nieuwe PE-systeem van de NBA

Vanaf 1 januari 2021 moeten ook accountants in business daar naar over. De NBA zette de meest gestelde vragen over dit onderwerp op een rij.

Het nieuwe PE model heeft als uitgangspunt dat jij als professional zelf het beste weet welke leeractiviteiten je moet ondernemen en hoeveel tijd je daar aan besteedt. Je hebt verantwoordelijkheid en keuzevrijheid in de vorm en inhoud van de PE-activiteiten. Kortom: hoe jij vorm geeft aan de eigen beroepsontwikkeling is aan jou. Je kunt kiezen voor klassikale opleidingen, maar ook voor intervisie, learning on the job, coaching, e-learning en zelfstudie. Alle activiteiten die nodig zijn om jouw eigen werkzaamheden nu en in de toekomst te kunnen uitvoeren en om maatschappelijk relevant te blijven kun je in jouw portfolio beschrijven.

De enige verplichting is dat je jouw leerdoelen en leeractiviteiten afstemt op jouw eigen beroepspraktijk en je ze vastlegt in het PE-Portfolio. Daarin geef je ook aan wat je geleerd hebt: welke kennis, vaardigheden of houding heb je verworven of aangescherpt dit jaar en wat merk je in jouw beroepspraktijk van jouw professionele ontwikkeling? Het is mogelijk om meerjarige leerdoelen te formuleren, bijvoorbeeld als u een opleiding volgt, of aan een groot leerzaam project werkt. Het blijft evenmin zaak om deze leerdoelen jaarlijks op te nemen in het portfolio.

De video van de NBA over het nieuwe PE-systeem

2. Hoe zit het met de verplichte cursussen en de kennistoets?

Het beleid voor verplichte cursussen en de kennistoets is niet gewijzigd. De NBA behoudt het recht om deze voor leden(groepen) verplicht te stellen.

3. Op welke wijze leg ik mijn portfolio vast en wanneer lever ik het portfolio in?

De NBA stelt een PE-tool ter beschikking om jouw portfolio in bij te houden. De vastlegging van het portfolio is vormvrij, het is ook mogelijk dat jouw werkgever hiervoor een systeem beschikbaar stelt of dat je het zelf handiger vindt het portfolio bij te houden in een Word- of Excelbestand. In het portfolio moeten in ieder geval de onderstaande vragen uit de Nadere Voorschriften Permanente Educatie (NVPE) beantwoord worden: Wat je werkzaamheden zijn Welke leerdoelen jij per werkzaamheid hebt voor het komende jaar Welke PE-activiteiten je van plan bent om te gaan verrichten in het kader van de door jou geformuleerde leerdoelen De wijze waarop je aan de leerdoelen gewerkt hebt De behaalde leerresultaten Eventuele bewijzen van de leeractiviteiten (certificaten, verslagen etc.) bewaar je ook bij het portfolio. Je beheert jouw eigen portfolio: op 1 april heb je je plan van aanpak gereed en uiterlijk op 31 januari druk je op de compliance knop op MijnNBA.nl om te verklaren dat je aan de PE-verplichting hebt voldaan. Je levert jouw portfolio alleen in als de NBA daar om vraagt. 4. Ik ben in de loop van een kalenderjaar in het accountantsregister ingeschreven. Is de PE-verplichting nu direct op mij van toepassing? Je bent vanaf 1 januari volgend op jouw inschrijving PE-plichtig. Leden die in de loop van 2019 zijn ingeschreven in het accountantsregister stromen in het nieuwe output-based PE-model in. Leden die in 2020 worden ingeschreven, stromen per 2021 in het nieuwe output-based PE-model in. 5. Kan ik vrijstelling krijgen? De NBA erkent dat er perioden kunnen zijn waarin de PE-activiteiten minder zijn, bijvoorbeeld bij bijzondere omstandigheden als zwangerschap, ziekte of verblijf in het buitenland. Omdat in het nieuwe PE-model aandacht wordt besteed aan leeractiviteiten die aansluiten bij de eigen beroepspraktijk worden er in principe geen vrijstellingen verleend. Beschrijf in het portfolio wat de mogelijkheden voor professionele ontwikkeling zijn in jouw omstandigheden. Schroom niet om expliciet over jouw beperkingen te schrijven in het portfolio. Is het voor jou desalniettemin onmogelijk om aan de PE-verplichting te voldoen, neem dan contact op met de PE-helpdesk. Conform artikel 8 van de NVPE kan het bestuur vrijstellingen en ontheffingen verlenen. Lees ook: Permanente educatie: werken aan vakbekwaamheid en beroepsontwikkeling 6. Moet ik bewijs leveren van mijn leeractiviteiten? Je bewijst dat je aandacht hebt besteed aan jouw persoonlijke ontwikkeling door jaarlijks het portfolio bij te houden en te evalueren op de leerresultaten in jouw beroepspraktijk: hoe pas jij wat je hebt geleerd toe in jouw werk? Conform artikel 4 van de NVPE moet je bewijsmaterialen van verrichte PE-activiteiten (deelnamebewijzen, verslagen, etc.) bewaren. De NBA vraagt de leden om jaarlijks te verklaren dat zij aan de PE-verplichting hebben voldaan. De compliance knop op MijnNBA.nl moet hiertoe uiterlijk op 31 januari worden ingedrukt. 7. Welke PE-instellingen zijn door de NBA erkend en waar zijn deze te vinden? De NBA kent binnen de nieuwe PE-verplichting geen erkende PE-instellingen meer, je bent vrij in de keuze waar je cursussen volgt. 8. Hoe controleert de NBA of leden aan de PE-verplichting voldoen? Het portfolio wordt door de leden zelf beheerd, je kunt hiervoor gebruik maken van de PE-tool. De NBA accepteert ook andere typen bestanden, zoals een format dat door jouw werkgever is aangeleverd. Elk jaar vraagt de NBA middels een steekproef portfolio’s op van individuele leden. Ben je geselecteerd voor de steekproef, dan dien je jouw portfolio met de daarbij behorende bewijzen in bij de NBA . De NBA zal controleren of op een redelijke manier en in overeenstemming met de werkzaamheden en het loopbaanstadium aan de persoonlijke ontwikkeling is gewerkt. Met accountantsorganisaties en grotere werkgevers worden afspraken gemaakt over de monitoring en het begeleiden van PE-portfolio’s van de bij hen aangesloten accountants.

9. Welke gevolgen heeft een functiewisseling in het nieuwe PE-model?