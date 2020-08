Directeur Eumedion pleit voor Europees toezicht op financiële verslaggeving

Rients Abma, directeur van beleggersbelangenclub Eumedion, pleit voor Europees toezicht op financiële verslaggeving van beursgenoteerde bedrijven. Dat zei Abna bij BNR Zakendoen. Aanleiding is het boekhoudschandaal bij Wirecard.

Wat te doen bij fraude? Volg de e-learning!

De slagvaardigheid van het Nederlandse en Europese toezicht op de financiële verslaglegging van beursgenoteerde bedrijven blijft achter bij die in de Verenigde Staten. De lappendeken van bevoegdheden van nationale toezichthouders kan daarmee fnuikend zijn voor het vertrouwen van beleggers in specifieke markten, stelt Abna.

Instrumenten ontbreken

Duitsland is in de ban van het schandaal bij Wirecard en om een nieuw schandaal te voorkomen is Europees toezicht op de financiële verslaglegging van bedrijven hard nodig, zegt Abma. Nationale toezichthouders missen volgens hem simpelweg de instrumenten om het toezicht op financiële verslaggeving goed uit te voeren. “De AFM heeft bijvoorbeeld niet de mogelijkheid om door te pakken als er aanwijzingen zijn dat de boekhouding niet klopt.”

Ook bestaat het gevaar dat nationale toezichthouders zich niet onafhankelijk genoeg opstellen tegenover belangrijke beursgenoteerde bedrijven. Abda stelt dat het in de VS beter geregeld is. Daar heeft de strenge en onafhankelijke Securities and Exchange Commission (SEC) meer bevoegdheden en slagkracht. Daardoor geniet de toezichthouder de waardering van beleggers en ondernemingen en zorgt voor vertrouwen in de Amerikaanse kapitaalmarkt.

>> Lees ook: European Investors-VEB dagvaardt EY vanwege koersmanipulatie in Wirecard-debacle

Toezicht beter dan in Duitsland

In vergelijking met een land als Duitsland functioneert het toezicht in Nederland beter, is Abna van mening. In een recent rapport constateerde de AFM dat de randvoorwaarden voor een goede controle van de jaarrekening hier goed op orde zijn. “In Duitsland is het onderzoek naar de precieze rol van de externe accountant van Wirecard nog gaande. Ik denk dat de controles van de jaarrekening in Nederland van een hoger niveau zijn dan in Duitsland.”