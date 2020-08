Durfkapitalisten blijven ondanks coronacrisis flink investeren in Europese startups

Durfkapitalisten blijven ondanks de coronacrisis flink investeren in Europese startups. In de eerste zes maanden van dit jaar werd voor een bedrag van 19,9 miljard dollar in startups geïnvesteerd.

Dat is 1,1 miljard dollar meer dan in de laatste zes maanden van 2019. Het aantal transacties liep echter fors terug, van 1.383 in de laatste zes maanden van vorig jaar naar 1.062 in het eerste halfjaar van 2020. De aandacht van investeerders ging met name uit naar de meer volwassen startups, die minder risico met zich meebrengen. De meest opvallende investeringen in Europa in de afgelopen drie maanden waren de kapitaalinjecties in het Britse Deliveroo (575 miljoen dollar), in het Duitse N26 (570 miljoen dollar) en het eveneens Duitse Lilium (270 miljoen dollar).

Aantal transacties daalde

Dit alles blijkt uit de Venture Pulse, onderzoek van KPMG naar de wereldwijde investeringen in startups. Wereldwijd werd in het eerste halfjaar van 2020 voor een bedrag van bijna 127 miljard dollar in startende ondernemingen geïnvesteerd. Dat is iets minder dan de totale investering van 136 miljard dollar in de laatste zes maanden van 2019. Ook wereldwijd daalde het aantal transacties in deze perioden aanzienlijk, van 13.404 tot 10.126. In Nederland vonden in de afgelopen zes maanden 90 transacties plaats met een waarde van 560 miljoen dollar. In het laatste halfjaar van 2019 waren dit 113 investeringen met een waarde van 707 miljoen dollar.

Consumentengedrag wordt bepalend

“De wereldwijde pandemie heeft het consumentengedrag in Europa sterk veranderd een aantal digitale trends versneld”, zegt Mark Zuidema, partner bij KPMG Corporate Finance. Zuidema: “Het gebruik van online voedselbezorging bijvoorbeeld, maar ook e-commerce, contactloze betalingen en digitale betalingen. Dit heeft invloed op de aard van de investeringen van durfkapitalisten. De komende tijd zal de aandacht van durfinvesteerders dan ook vooral uitgaan naar het gedrag van consumenten, de veranderingen hierin en de toekomstige gevolgen hiervan voor de levensvatbaarheid van verschillende producten, diensten en bedrijfsmodellen.”

Op het vizier van investeerders

Voor sommige sectoren kunnen veranderingen in het consumentengedrag leiden tot een daling van de investeringen en wellicht zelfs tot een aanzienlijke consolidatie. Zuidema: “Startups die actief zijn op het gebied healthtech, biotech en fintech en bedrijven die B2B-oplossingen bieden, zullen op het vizier van investeerders blijven. En ook startups op het gebied van cybersecurity en data & analytics kunnen meer investeringen verwachten, vooral door de snelle toename van het werken op afstand die de coronacrisis met zich mee heeft gebracht.”

Rem op investeringen

Hoewel Europa de afgelopen maanden aanzienlijke veerkracht heeft laten zien bij het doen van investeringen in startups, verwacht Zuidema dat de komende maanden aanzienlijke terughoudendheid zal ontstaan bij durfkapitalisten. Zuidema: “Investeerders zullen meer tijd nemen voor mogelijke transacties, vooral bij het uitvoeren van due diligence onderzoeken. Dat heeft gevolgen voor het aantal deals en het investeringsniveau. Gezien de huidige economische uitdagingen zal er bovendien druk ontstaan op de waardering van bedrijven. Dat biedt opportunistische investeerders de mogelijkheid op zoek te gaan naar goede deals.”

Meer richten op kansen in lokale markten

De komende maanden zal duidelijk worden hoe groot de uiteindelijke gevolgen van Covid-19 voor de markt en voor de economie zijn, stelt Zuidema: “Vooruitlopend hierop zien wij verschillende overheden met stimuleringsmaatregelen komen om te helpen bij het economisch herstel. Hoewel sommige landen al weer bezig zijn om hun economieën open te stellen, zullen er de komende maanden flinke uitdagingen blijven bestaan bij het realiseren van transacties. Zo zal de beperking in het internationale reizen ervoor zorgen dat veel durfkapitaalinvesteerders zich meer zullen richten op kansen in hun lokale markten. Voor startups in opkomende landen die zich in de groeifase bevinden heeft dit grote gevolgen. Zij zijn immers vaak sterk afhankelijk van internationale investeringen.”