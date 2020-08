EU en VS sluiten akkoord over verlaging reeks exporttarieven

De Europese Unie en de Verenigde Staten hebben een overeenkomst gesloten over de wederzijdse verlaging van een reeks tarieven voor producten die vanuit de EU naar Amerika worden geëxporteerd en omgekeerd. Dat maken zij in een gezamenlijke verklaring bekend. De tariefsverlagingen gaan met terugwerkende kracht aan beide zijden per 1 augustus in. Het gaat om een pakket dat honderden miljoenen waard is, aldus de Amerikaanse handelsgezant Robert Lighthizer en EU-commissaris Phil Hogan.

Het is meer dan twintig jaar geleden dat de EU en de VS na onderhandelingen hun tarieven verlaagden. Voor een aantal Europese exportproducten, waaronder bepaalde kant-en-klaargerechten, kristal glaswerk, sigarettenaanstekers en onderdelen daarvan, verlaagt Washington de tarieven met vijftig procent. De jaarlijkse handelswaarde voor deze goederen bedraagt volgens de Europese Commissie 160 miljoen dollar (circa 136 miljoen euro).

In eerste instantie voor vijf jaar

De EU schaft heffingen op levende en bevroren kreeftproducten uit de VS af. De handelswaarde daarvan bedroeg volgens de laatste cijfers van 2017 111 miljoen dollar (circa 95 miljoen euro). Deze tarieven worden in eerste instantie voor vijf jaar geschrapt, maar Brussel begint een procedure om dit permanent te maken.

Lighthizer en Hogan stellen dat de deal deel uitmaakt van een beoogde verbetering van de betrekkingen tussen Brussel en Washington. ‘Deze voordelige overeenkomst voor beide kanten zal positief uitpakken voor de economie van zowel de VS als de EU.’ Het is de bedoeling dat het pakket het begin markeert van een proces dat zal leiden tot aanvullende overeenkomsten die een vrije, eerlijke en wederkerige transatlantische handel creëren.