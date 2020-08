Finance week: laatste plukje kwartaalcijfers op Damrak

Beleggers op de aandelenbeurs in Amsterdam verwerken deze week het laatste restje van het kwartaalcijferseizoen. Daarnaast gaat de aandacht op de financiële markten komende handelsweek uit naar verschillende macro-economische gegevens en de verdere ontwikkelingen rond de coronacrisis. Wereldwijd is het dodental door het coronavirus inmiddels gestegen tot meer dan 800.000, met meer dan 23 miljoen coronabesmettingen.

Het gaat qua bedrijfsresultaten op het Damrak bijvoorbeeld om porselein- en kristalfabrikant Royal Delft, laadpalenmaker Alfen, verzekeraar ASR, vermogensbeheerder Van Lanschot Kempen, investeerder HAL, biotechnoloog Vivoryon, technologiebedrijf Neways, kunstmestproducent OCI, detacheerder DPA, vastgoedonderneming Eurocommercial Properties en funderingsspecialist Sif. Daarbij wordt vooral gekeken naar de impact van de coronacrisis op de prestaties in de afgelopen periode en de verwachtingen voor de komende tijd.

Nieuwe ramingen over economische gevolgen

Op macro-economisch gebied komen er nieuwe ramingen over de economische krimp in Duitsland, de Verenigde Staten en Frankrijk in het tweede kwartaal. Verder wordt informatie gemeld over onder meer het Duitse ondernemersvertrouwen, het vertrouwen en de bestedingen van Amerikaanse consumenten en de huizenmarkt in de VS.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) publiceert data over onder meer de producentenprijzen en het producentenvertrouwen in Nederland.

Verliezen in Europa

De AEX-index op Beursplein 5 sloot vrijdag 0,2 procent lager op 551,37 punten. De MidKap zakte 0,3 procent tot 799,33 punten. De hoofdgraadmeters op de beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs speelden tot 0,5 procent kwijt.

Op Wall Street waren vrijdag nieuwe recordstanden te zien voor de breed samengestelde S&P 500 en technologiegraadmeter Nasdaq. De S&P 500 steeg 0,3 procent tot 3397,16 punten en de Nasdaq won 0,4 procent tot 11.311,80 punten. De leidende Dow-Jonesindex eindigde 0,7 procent hoger op 27.930,33 punten.