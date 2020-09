Finance week: Macrocijfers domineren beursweek

Het cijferseizoen op de beurzen is zo goed als afgelopen. De aandacht van beleggers gaat de komende week onder meer uit naar het Amerikaanse banenrapport. Dat moet meer inzicht geven in de staat van de Amerikaanse economie. Volgens kenners zakt het werkloosheidscijfer in de Verenigde Staten daarbij weer onder de tien procent. Beleggers verwerken verder cijfers over de bedrijvigheid in de industrie en de dienstensector in verschillende landen.

Op de agenda maandag staan onder meer cijfers over de Duitse inflatie op de rol. Verder worden gegevens over de winkelverkopen in Nederland gemeld. Het zwaartepunt qua macro’s ligt op dinsdag als cijfers over de bedrijvigheid van de industrie in landen als Duitsland, Frankrijk, Nederland, het Verenigd Koninkrijk en de VS worden gemeld. Ook volgt een Europees cijfers over de zogeheten inkoopmanagersindex.

Op woensdag volgt de ‘inleidende beschieting’ als het gaat om het Amerikaanse banenrapport, als loonstrookverwerker ADP inzage geeft in de baanontwikkelingen in de VS. Dit cijfer geeft doorgaans een goed beeld van wat van het overheidsrapport op vrijdag mag worden verwacht. De Amerikaanse president Donald Trump beloofde bij een tweede termijn als president tien miljoen banen te zullen creëren in tien maanden als onderdeel van een plan om de economie aan te jagen

De staat van de Amerikaanse economie wordt ook op donderdag zichtbaar als de wekelijkse cijfers over de WW-aanvragen worden gemeld. Die dag volgen ook cijfers over de dienstensector in de VS, maar ook in andere grote economieën als Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en de eurozone.

Hamers begint bij UBS

Verder begint Ralph Hamers, oud-baas van ING komende week aan zijn nieuwe klus als topman van de Zwitserse bank UBS. Ook bouwer BAM krijgt een nieuwe baas. Ruud Joosten wacht de monsterklus om het bouwbedrijf in rustiger vaarwater te krijgen.

Ook de door de crisis hard geraakte luchtvaartsector blijft in de schijnwerpers staan. Zo is KLM in onderhandeling met vakbonden over loonoffers als onderdeel van een eisenpakket om zich van crisissteun van de overheid te verzekeren. Bij Norwegian Air vrezen ze openlijk voor het voortbestaan van de Noorse prijsvechter, terwijl het Duitse Lufthansa mogelijk afscheid neemt van nog eens 20.000 extra werknemers.

Qua bedrijfscijfers is het in Amsterdam nog de beurt aan zorgvastgoedinvesteerder Aedifica. Verder blijft de aandacht uitgaan naar ontwikkelingen rond de coronacrisis.