Fitch zet outlook voor VS op negatief

Kredietbeoordelaar Fitch heeft een negatieve prognose voor de kredietwaardigheid van de Verenigde Staten. Dat kan betekenen dat de rating van het land in de toekomst naar beneden wordt bijgesteld. Nu bevestigde Fitch de kredietrating van de VS nog op AAA, het hoogste niveau.

De verlaging van de outlook van stabiel naar negatief is volgens Fitch ingegeven door de verslechtering van de overheidsfinanciën. Ook is er volgens de kredietbeoordelaar geen geloofwaardig plan voor de belastingen. Bij de vorige beoordeling gaf Fitch al aan dat er fiscale tekorten waren en dat de staatsschuld ver op dreigde te lopen. Dat was nog voor de economische schok die de coronacrisis veroorzaakte.

Hoogste staatsschuld van alle landen met AAA

De VS hadden al de hoogste staatsschuld van alle landen met een AAA-rating voor de coronacrisis. de kredietbeoordelaar geeft echter aan dat de economische kracht van het land zorgt dat het die hogere staatschuld kan dragen. Door de crisis dreigt de staatsschuld volgend jaar echter meer dan 130 procent van het bruto binnenlands product (bbp) te gaan bedragen.

Fitch wijst er verder op dat er duidelijk fiscaal beleid moet komen. Als zowel de Democraten als de Republikeinen geen meerderheid van 60 zetels in de Senaat krijgen bij de verkiezingen in november, blijft er een politieke patstelling bestaan en zal die duidelijkheid uitblijven.