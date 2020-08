Fouten: toegeven of niet?

Iedereen maakt fouten. Ook tijdens de presentatie van een voorstel. Het overkomt ons allemaal. De vraag is: hoe gaat u ermee om? Raakt u uw verhaal kwijt? Geeft u toe dat u een fout(je) maakte? Of gaat u door alsof er niets is gebeurd?

Fouten maken is aantrekkelijker

Voordat we hier op vragen ingaan, is het eerst leuk om uw beeld over ‘fouten maken’ op zijn kop te zetten. Dat zit zo. Elliot Aronson en zijn collega’s van de Universiteit van Californië deden een onderzoek naar het effect van het maken van fouten op hoe sympathiek een persoon gevonden wordt. Een aantal proefpersonen luisterde naar geluidsopnames waarop iemand zeer lastige vragen beantwoordde. Bij sommige proefpersonen werden bijna alle vragen goed beantwoord, anderen luisterden naar iemand die een aantal vragen fout beantwoordde. Wat bleek? De ondervraagde die een aantal fouten maakte vond men sympathieker en … aantrekkelijker! Dit komt omdat succesvolle mensen vaak gezien worden als mensen die nooit fouten maken en daardoor op afstand van ons staan. Het maken van een fout kan er dus juist voor zorgen dat uw collega’s u sympathieker vinden. Let wel, dit gold alleen bij mensen met een goede status. Staat u al bekend als ‘kluns’ dan wordt de aantrekkelijkheid juist minder.

Maak ze zelfverzekerd

Fijn. Ervan uitgaande dat u geen kluns bent kan fouten maken dus juist positief zijn. Maar hoe gaat u ermee om in situaties waarbij u moet overtuigen? Laten we allereerst beseffen dat u zich waarschijnlijk meer stoort aan uw fouten dan een ander. Uw reactie is bepalend. Als u een kleine fout maakt. Bijvoorbeeld als u zich verspreekt, of niet op een woord kan komen, loopt u de kans om uw verhaal kwijt te raken. Voor u het weet, raakt u daarmee ook de zekerheid kwijt waarmee u uw verhaal deelt. Het is dan belangrijk te beseffen dat uw collega’s over het algemeen heel vergeeflijk zijn als het gaat om dit soort fouten. Zij maken tenslotte zelf ook wel eens een fout. Zit er dus niet te veel mee.

Own up to it

Anders is het wanneer u gewezen wordt op een belangrijke fout. Dan is het beste wat u kunt doen uzelf met opgeheven hoofd corrigeren, uw excuses aanbieden. Dat is vaak makkelijker gezegd dan gedaan. Want mensen hebben veelal de neiging om het woordje ‘maar’ achter hun excuses te plakken en dan met een reden te komen waarom ze de fout hebben gemaakt of waarom de fout niet zo erg is. Uit onderzoek weten we dat punten die u voor ‘echter’ of ‘maar’ maakt, onoprecht overkomen. Probeer thuis of op uw werk eens een compliment te geven (‘wat zie je er goed uit!’), gevolgd door ‘maar’. Benieuwd hoe gemeend het compliment nog overkomt – en hoe snel u ruzie krijgt.

Laat zien dat u volledig begrijpt wat de impact is van uw fout en als resultaat komt u juist sympathieker over. Het gaat er niet om dat u een fout maakt, maar hoé u hem maakt.

Auteur: Job ten Bosch, managing director van Debatrix