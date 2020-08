Goudprijs stijgt tot boven de 2000 dollar

De goudprijs is dinsdagavond voor het eerst ooit tot boven de 2000 dollar per troy ounce (31,1 gram) gestegen. Volgens analisten wordt de prijs gestuwd doordat beleggers voorsorteren op een nieuw steunpakket van de Amerikaanse overheid om de grootste economie ter wereld door de coronacrisis te helpen.

De goudprijs is sinds de uitbraak van het coronavirus al flink gestegen. Dit leidde er ruim een week geleden toe dat het oude recordniveau van 1921,17 dollar per troy ounce uit september 2011 werd geslecht.

De stijging van de goudprijs heeft tal van oorzaken, gaven kenners eerder aan. Wat bijvoorbeeld ook meespeelt is dat beleggers vanwege de onzekerheden rond het coronavirus naar veilige havens zoeken om in te investeren.

Goud als bescherming

Investeringen in goud worden tevens beschouwd als bescherming tegen waardeverminderingen van munteenheden. Diverse analisten hebben afgelopen tijd gewezen op de relatief zwakke koers van de dollar. Daarnaast zorgen de oplopende spanningen tussen China en de Verenigde Staten in het algemeen voor een grotere interesse voor edelmetalen. Er is momenteel ook veel vraag naar zilver.