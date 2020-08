Isabelle Damen benoemd tot CFO Teijin Aramid

Isabelle Damen wordt per 24 augustus 2020 aangesteld als nieuwe Chief Financial Officer (CFO) bij Teijin Aramid. Hiermee volgt ze Peter ter Horst op die eerder dit jaar tot CEO van Teijin Aramid werd benoemd. Het internationaal opererende bedrijf met hoofdkantoor en twee productielocaties in Nederland is marktleider op het gebied van aramide supervezels.

Damen is een sterk strategische partner met ruim twintig jaar internationale, leidinggevende ervaring. Voorheen was zij werkzaam als Finance Director Global Powertrain bij Sensata Technologies. Samen met haar collega’s en het Management Team zal zij zich richten op verdere groei en verduurzaming van Teijin Aramid.

Inspirerende uitdagingen

Damen kijkt uit naar haar nieuwe rol als CFO: “Teijin Aramid is een mondiaal en innovatief bedrijf dat wordt gedreven door technologie en expertise. Aramide wordt in veel verschillende producten verwerkt; van de Mars Perseverance Rover tot en met autobanden en veiligheidskleding voor de brandweer. De uiteenlopende mogelijkheden van het product zorgen ervoor dat de productie ervan complex kan zijn. Dit soort uitdagingen inspireren me en ik kijk ernaar uit mijn kennis en ervaring toe te passen aan de start van de waardeketen. Bovendien spreekt het me aan dat Teijin Aramids visie zich richt op een betere toekomst. Zo geeft het bedrijf prioriteit aan milieubesparende oplossingen en persoonlijke ontwikkeling van medewerkers. Ik bouw graag samen verder op deze sterke fundering voor duurzame groei.”

“Kundige leider”

CEO Peter ter Horst licht toe: “Damen is een fantastische aanwinst voor Teijin Aramid en maakt het managementteam compleet. Ze is een kundige leider met veel aandacht voor duurzame groei. Daarnaast maakt ze zich sterk voor de ontwikkeling van anderen; niet alleen als manager, maar ook buiten kantoortijden als mentor. Haar strategisch inzicht en doeltreffende manier van aanpakken zijn waardevolle kwaliteiten die ons zullen helpen om te blijven voldoen aan de vraag naar duurzame oplossingen met aramide.”