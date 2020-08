‘Jack Ma plant voor Ant Group grootste beursgang ooit’

De Chinese miljardair Jack Ma gaat binnen een paar weken Ant Group naar de beurs brengen in wat de grootste beursgang ooit moet worden. Dat zeggen bronnen tegen persbureau Bloomberg.

Ma mikt op een waardering voor het Chinese fintech-bedrijf van zo’n 225 miljard dollar. De beursgang zou in dat geval ongeveer 30 miljard dollar opleveren en dat zou meer zijn dan het record van 29,4 miljard dollar, dat op naam staat van Saudi Aramco.

Dubbele vermelding

Ant, een dochter van de Chinese webwinkelreus Alibaba, krijgt waarschijnlijk een dubbele vermelding op de beurzen van Hongkong en Shanghai.

Het bedrijf is onder meer bekend van het in China enorm populaire betaalsysteem AliPay. Als Ant een waardering krijgt van 225 miljard dollar is het in een klap meer waard dan de zakenbanken Goldman Sachs en Morgan Stanley samen.