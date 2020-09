Marleen Kloppers benoemd tot CFO Buma/Stemra

Marleen Kloppers is benoemd tot de nieuwe CFO van Buma/Stemra. Dat gebeurde op de algemene ledenvergadering tijdens de presentatie van de jaarcijfers van de muziekrechtenorganisatie. Kloppers is de opvolger van Siebe van Elsloo, die de functie sinds november 2017 vervulde.

Kloppers heeft meer dan 25 jaar ervaring als financieel manager/directeur en toezichthouder met een focus op financieel management. Daarnaast heeft zij ervaring in de aansturing van IT projecten. Verder heeft Kloppers management- en bestuurlijke ervaring in zowel de profit- als de non-profit sector.

In een reactie vertelt Kloppers: “Ik ben blij dat ik mijn kennis en ervaring bij Buma/Stemra in kan zetten en ben dankbaar voor het vertrouwen dat is uitgesproken door de benoeming tijdens de Algemene ledenvergadering.”

Zorgvuldig doorlopen procedure

Josephine de Zwaan, voorzitter Raad van Toezicht Buma/Stemra: “De Raad van Toezicht dankt Siebe van Elsloo zeer hartelijk voor zijn enorme inzet voor Buma/Stemra en de rechthebbenden en voor de goede samenwerking. De benoeming van Marleen Kloppers door de Algemene ledenvergadering volgt op een zorgvuldig doorlopen procedure. Marleen Kloppers geeft blijk van een goed begrip van de strategische vraagstukken en dilemma’s voor Buma/Stemra, vooral vanuit het financiële en ICT perspectief. De Raad is verheugd over de benoeming en kijkt vol vertrouwen uit naar de samenwerking.”