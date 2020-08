NBA: Klein deel leden voldoet niet aan PE-verplichting

De Nederlandse Beroepsorganisatie voor Accountants wijst erop dat, ondanks herhaaldelijke herinnering, 68 accountants tot op heden niet hebben voldaan aan hun permanente educatie-verplichtingen over de periode 2016-2018.

Of dat ‘reguliere’ accountants zijn of accountants in business staat er niet bij. Volgens de NBA betekent dit vooral dat meer dan 99 procent van de ruim twintigduizend actieve leden wel keurig aan de PE-plicht voldoet. NBA-leden hebben drie jaar de tijd om het afgesproken aantal PE-uren te behalen.

Deel leden overgeschakeld naar nieuwe PE-systeem

Een deel van de leden is inmiddels overgeschakeld naar de nieuwe PE-systematiek van de beroepsorganisatie, die uitgaat van meer eigen verantwoordelijkheid en keuzevrijheid ten aanzien van inhoud en vorm van de permanente educatie. Vanaf 2021 is die nieuwe systematiek voor alle actieve NBA-leden van toepassing.

Klacht bij Accountantskamer

De beroepsorganisatie dient een klacht in bij de Accountantskamer tegen de 68 leden die hun PE-plicht hebben veronachtzaamd over de driejaarsperiode 2016-2018. In de praktijk leidt een PE-uitspraak bij de Accountantskamer soms tot een geldboete, gerelateerd aan het aantal gemiste PE-uren.

Nieuwe regeling per 1 januari

De nieuwe PE-regeling gaat per 1 januari gelden. “Daarbij is het goed om vanuit een breder perspectief naar de regeling te kijken ten opzichte van de oude regeling”, stelt de NBA. “Het draait bij de nieuwe regeling niet alleen om de persoonlijke ontwikkeling van de individuele accountant, maar ook om zaken als personeelsbeleid, cultuur, focus en de ontwikkeling in algemene zin.”

Het halen van PE-uren vervalt

In de nieuwe PE-regeling vervalt het behalen van PE-uren. Daarnaast krijgt de individuele accountant (al dan niet in business) in het nieuwe model meer verantwoordelijkheid en meer keuzevrijheid voor wat betreft leervormen en inhoud. Accountants kunnen naast cursussen en trainingen bijvoorbeeld ook kiezen voor zaken als learning on the job, zelfstudie, coaching en intervisie.