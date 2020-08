NOREA doet handreiking voor bescherming persoonsgegevens

NOREA, de beroepsorganisatie van IT-Auditors, heeft een handreiking gepubliceerd voor het uitvoeren van een Data Protection Impact Assessment. Deze assessments zijn verplicht als een organisatie persoonsgegevens wil gaan verwerken, terwijl het privacyrisico hoog is.

Meer weten over de AVG? Volg de e-learning over data, het nieuwe goud!

Dit volgt uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze handreiking sluit ook aan bij ISO 31000/31010, de internationale standaard voor risicomanagement. De NOREA-handreiking onderscheidt zich op een cruciaal punt van alle andere beschikbare DPIA-handreikingen. Terwijl in de andere handleidingen risicomanagement een black box blijft, beschrijft NOREA naar eigen zeggen een concrete, praktische methode om de risico’s te beoordelen (risk assessment) en te behandelen (risk treatment). “Dit leidt tot doordachte maatregelen. Bovendien ontstaat voor iedereen een herkenbaar risicobeeld, wat bijdraagt aan een breed draagvlak bij alle stakeholders van de DPIA. Illustratieve praktijksituaties vereenvoudigen het toepassen van de handreiking.”

Mooie stap voor bescherming persoonsgegevens

Voorzitter Irene Vettewinkel van NOREA: “Dit is een mooie stap vooruit in de bescherming van persoonsgegevens, waaronder het voorkomen van datalekken. De nieuwe handreiking biedt een systematische en gestructureerde, op de praktijk gebaseerde aanpak. Terwijl in andere handreikingen risicomanagement een black box blijft, geeft onze nieuwe handreiking juist hier concrete ondersteuning. Je zou haast voor je plezier DPIA’s gaan doen.”

Voor opdrachtgevers en opdrachtnemers

De Handreiking DPIA (bestaande uit twee documenten), is de actualisatie van de positief ontvangen PIA-handreiking van de NOREA-Kennisgroep Privacy. De eerder gepubliceerde PIA was nog gebaseerd op de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De nieuwe DPIA-aanpak sluit dan ook op onderdelen aan op het eerder gepubliceerde NOREA Privacy Control Framework. Ook de nieuwe Handreiking DPIA is weer bestemd voor een brede doelgroep, bestaande uit opdrachtgevers en opdrachtnemers van DPIA’s – waaronder de IT-auditor in de rol van adviseur. De aanpak is geschikt voor elk type organisatie.

Download hier: