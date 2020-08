Ondernemers aangehouden om valse facturen en fraude met omzetbelasting

Opsporingsdienst FIOD heeft twee mannen aangehouden die worden verdacht van fraude met omzetbelasting en valsheid in geschrifte. De dienst vermoedt dat er voor één miljoen euro aan valse facturen is opgemaakt. De administratie van het bedrijf is bij een doorzoeking van diverse panden in beslag genomen.

Volgens de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst is er door de aangifte van valse facturen vermoedelijk ruim 195.500 euro ten onrechte teruggevraagd van de Belastingdienst. De fraudeverdachte zijn een 42-jarige ondernemer uit Coevorden, die volgens de facturen gebruikte machines zou hebben doorverkocht aan het bedrijf van de tweede verdachte. Die 44-jarige plaatsgenoot werd al eens eerder veroordeeld voor fraude met facturen, aldus de FIOD.

Alleen op papier

In dit geval vermoeden de autoriteiten dat de handel niet daadwerkelijk heeft plaatsgevonden en alleen op papier is uitgevoerd. De gebruikte machines die de twee zouden verhandelen zijn volgens de FIOD nooit geleverd of aangeschaft. Vermoedelijk is op deze manier voor bijna één miljoen euro aan valse facturen opgemaakt.

Bij de doorzoeking van de panden in Coevorden, Emmen en Winterswijk werden ook vuurwapens, messen en werpsterren aangetroffen. De Explosieven Opruimingsdienst heeft een aantal werpgranaten meegenomen.