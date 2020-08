VNO-NCW rekent op derde steunpakket van overheid

Veel ondernemers worstelen om hun voortbestaan, mede daarom verwachten ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland dat er een derde steunpakket vanuit de overheid gaat komen. “We hebben goede hoop dat het er gaat komen”, zegt een woordvoerster van VNO-NCW.

Ook directeur Leendert-Jan Visser van MKB-Nederland rekent op een derde steunpakket, liet hij weten bij BNR Nieuwsradio. Hij gaf ook aan dat er vanuit zijn organisatie met het kabinet gesproken wordt over mogelijke maatregelen. Meer details kon hij op de radio evenwel niet geven. “Ik kan niet meer aangeven dan dit: dat ik het verwacht.”

De werkgeverslobby had de enorme economische krimp die Nederland in het tweede kwartaal heeft doorgemaakt, al zien aankomen. De cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) hierover vrijdag naar buiten bracht, kwamen niet als een verassing.

Zorgen

Voorzitter Hans de Boer van VNO-NCW sprak eerder deze maand al zijn zorgen uit over de ontwikkelingen rond de virusuitbraak en de economische impact daarvan. Als er een tweede golf van het coronavirus komt, gaan er volgens hem waarschijnlijk en masse ontslagen en faillissementen vallen. De ondernemers denken dat Nederland het beste “investerend” de crisis uit kan komen. Investeringen in bijvoorbeeld de woningbouw en infraprojecten als viaducten zouden de economie een extra duwtje in de rug kunnen geven en het herstel vergemakkelijken.

