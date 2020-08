Ondersteunend financieel-administratief werk op lijst ‘minder kansrijke beroepen’

De behoefte aan deskundig financial control is, vooral met de coronacrisis, gestegen en er is ook meer vraag naar AA’s en RA’s, mede vanwege de grotere informatiebehoefte en accountantsverklaringen bij subsidieaanvragen. Ondersteunend financieel-administratief werk is met het uitbreken van de coronacrisis op de lijst ‘minder kansrijke beroepen’ gezet.

Uitkeringsinstantie UWV heeft zijn lijst met kansrijke beroepen bijgewerkt naar aanleiding van de coronacrisis. Daaruit blijkt dat er vraag blijft naar AA’s en RA’s en andere financieel experts, terwijl algemeen financieel-administratief werk nu te boek staat als een minder kansrijk beroep. Opvallend is vooral dat medewerkers inkoop voor de crisis nog werden genoemd in de lijst kansrijke beroepen, maar nu in de categorie ‘minder kansen’ vallen.

Vraag naar interim-controllers stijgt

Werkgevers hebben met NOW-aanvragen en andere subsidies behoefte aan financial control van bedreven specialisten. Om deze reden is de vraag naar interim-controllers de laatste weken ook gestegen. Bovendien vereist een deel van die subsidieaanvragen een accountantsverklaring, wat ervoor zorgt dat er een behoefte is aan (assistent-)accountants. Verder liggen fiscalisten, antiwitwas-experts (Customer Due Diligence-specialisten) momenteel goed in de markt, zo blijkt uit het rapport van het UWV.

Ondersteunend personeel neemt af

De behoefte aan expertise neemt toe, maar de vraag naar generieke ondersteuning is sterk aan het dalen. Financieel secretariaat, administratieve medewerkers inkoop, financieel-administratief medewerkers en medewerkers verzekeringsadministratie hebben minder arbeidskansen sinds het uitbreken van de coronacrisis. Administratieve medewerkers die zich bezighouden met data-entry staan op de lijst minst kansrijke beroepen, samen met beroepen als reisbegeleider, onderwijsassistenten en activiteitenbegeleiders.