Onderzoek Grant Thornton: risicomanagement mogelijk niet voldoende geactualiseerd

Er is een duidelijke noodzaak voor het verbeteren van draaiboeken/noodscenario’s bij calamiteiten/risicogebieden. Dit blijkt uit het rapport ‘risicomanagement’ van het commissarissenbenchmarkonderzoek 2019-2020. Het is de elfde editie waarbij Board in Balance, Herbert Rijken en Grant Thornton de krachten bundelen om een bijdrage te leveren aan het professionaliseren van de commissariaat in Nederland.

Meer weten over risicomanagement? Meld u aan voor de collegereeks Risk & Compliance

Aan het onderzoek, dat in het tweede en derde kwartaal van 2019 werd uitgevoerd door Board in Balance en prof. dr. Herbert Rijken, werkten 207 commissarissen en 62 leden van rvb’s/directies, rvc-secretarissen en internal auditors mee.

Voldoende aandacht voor risicomanagement

“Commissarissen, directies en internal auditors vinden dat rvc’s voldoende aandacht moeten besteden aan risicomanagement”, schrijft Björn Roskott, Partner risk management bij Grant Thornton. “Ook zijn zij van mening dat voor de meeste impactvolle calamiteiten, draaiboeken wenselijk zijn.”

Roskott merkt op dat geïnterviewden veel vragen stelden over risicobeheersing. “Zij gaven de indruk gaven dat zij zich gaandeweg realiseerden, dat binnen hun organisatie risicomanagement mogelijk niet voldoende is geactualiseerd en dat de relatie tussen geïdentificeerde risico’s en (de effectiviteit van) geïmplementeerde beheersingsmaatregelen niet altijd transparant is. Bij nader inzien was er de nodige twijfel of voor calamiteiten, wel de juiste draaiboeken aanwezig zijn en in hoeverre de draaiboeken zijn geactualiseerd.”

Drie conclusies

Het rapport komt tot drie hoofdconclusies over risicomanagement:

Duidelijke noodzaak voor verbeteren draaiboek/noodscenario’s bij calamiteiten/ risicogebieden.

De belangrijkste risico’s betreffen: strategie, informatiebeheer, digitalisering, grote eenmalige projecten, reputatie en betrouwbaarheid financiële rapportage, politiek, HR, markt, compliance en day-to-day business en regulator.

Voorkeur voor uitspraak van internal auditor boven die van externe accountant, behalve voor uitspraken over de betrouwbaarheid van de financiële rapportages en sommige financiële risico’s.