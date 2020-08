Oud-bestuurder Wirecard op ‘Most Wanted List’ Interpol

Voormalig Wirecard-bestuurder Jan Marsalek staat op de internationale opsporingslijst van Interpol. De internationale politieorganisatie verzoekt politie wereldwijd om hem te arresteren. De oud-bestuurder wordt gezocht vanwege zijn rol in het grote fraudeschandaal bij het gevallen betaalbedrijf.

Wirecard stortte in juni in elkaar toen bleek dat er bijna twee miljard euro op balans en kwijt was en mogelijk nooit had bestaan. Daarnaast had het bedrijf drieënhalf miljard euro aan schulden. Het gaat om een van de grootste fraudegevallen in de moderne Duitse geschiedenis. Oud-topman Markus Braun en drie andere voormalige bestuurders zijn gearresteerd.

Wirecard maakte bij de fraudehandelingen onder meer gebruik van partners in landen waar het zelf geen vergunning had om betalingen af te handelen. Dat systeem werd opgetuigd door Marsalek, die nog altijd spoorloos is.

Mogelijk geplunderd

Eerder werd bekend dat Wirecard voor het faillissement mogelijk geplunderd is. Daarbij zou mogelijk één miljard dollar naar schimmige partners zijn geloodst, denkt de Duitse justitie. Op dat moment werd Wirecard al beschuldigd van boekhoudfraude.