‘Overname tandartsketen loopt uit op fiasco van half miljard’

De overname van Curaeos, een keten van tandartspraktijken uit Oosterhout, is tot dusver een financieel debacle voor eigenaar EQT en pensioenbelegger PGGM, dat een minderheidsbelang bezit. Meer dan een half miljard aan waarde is volgens het FD in de afgelopen twee jaar in rook opgegaan.

Dat blijkt uit jaarverslagen en gesprekken met betrokkenen. Curaeos is een Europese keten van 190 tandartspraktijken met meer dan een miljoen klanten. In Nederland is Curaeos marktleider, met onder andere de merken DentConnect en Samenwerkende Tandartsen.

Zwakke financiële positie

Een zwakke financiële positie dwong Curaeos de afgelopen maanden zijn financiers om schuldverlichting te vragen. De gesprekken leidden recent tot een deal. De schuldeisers schelden van de 420 miljoen euro aan leningen bijna 150 miljoen euro kwijt. In ruil daarvoor krijgt een deel van hen een minderheidsbelang in de onderneming.

Volgens ingewijden heeft EQT eind 2017 te veel betaald voor Curaeos.