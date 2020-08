Pensioenakkoord betekent nog geen einde aan pensioenkortingen

Het is een jaarlijks terugkerend ritueel: de discussie over het al dan niet korten op pensioenen of het verhogen van pensioenpremies vanwege te lage dekkingsgraden. Dit is nog niet voorbij nu de contouren van een nieuw pensioenakkoord vastliggen en de minimumdekkingsgraad voor financiële pensioenmaatregelen tijdelijk is verlaagd.

Meer weten over het pensioenakkoord? Volg de e-learning met pensioenexpert Hufen!

Voor 2021 dreigen juist de grootste pensioenfondsen toch nog maatregelen te moeten nemen. Dat kan ook een hogere pensioenpremie voor jou als werkgever betekenen.

Sommige pensioenfondsen hadden al in 2020 hun pensioenen moeten korten. Minister Wouter Koolmees heeft hun echter langer de ruimte gegeven om hun financiële positie te verbeteren. Hij verlaagde hiervoor tijdelijk de minimumdekkingsgraad waaronder pensioenfondsen financiële maatregelen moeten nemen van 104 naar 90 procent. Het gaat dan om de dekkingsgraad op 31 december.

Ook voor volgend jaar gaat deze regel gelden. Alleen fondsen die op 31 december 2020 een dekkingsgraad onder de 90 procent hebben, moeten dan in 2021 korten of eventueel de premie verhogen. Dat is overigens nog niet geruststellend, want de grote pensioenfondsen ABP (ambtenaren), PFZW (zorg) hebben momenteel dekkingsgraden die ruim onder de 90 procent liggen.

Pensioenregels blijven gelden

Ondanks deze verzachtende maatregelen heeft minister Koolmees tijdens het debat over de uitwerking van het pensioenakkoord aan de Tweede Kamer gemeld dat hij de pensioenregels nu niet zo wil aanpassen dat er helemaal geen sprake meer is van kortingen de komende jaren. Hij vindt dat zolang pensioenfondsen nog in het oude pensioenstelsel zitten, de huidige regels moeten gelden.

Lees ook: Dreiging pensioenkortingen en hogere premies niet uit de lucht

Mogelijke premieverhoging

Voor werkgevers is met name de pensioenpremie van belang. Voor 2021 lijken er zelfs strengere regels te gaan gelden voor de premies. De zogeheten ‘commissie parameters’ onder leiding van oud-minister Jeroen Dijsselbloem adviseerde in 2019 dat pensioenfondsen de premie met lagere verwachte rendementen moeten gaan berekenen. Dat betekent hogere premies.

Verder adviseerde Dijsselbloem dat de rekenrente op een andere manier moet worden berekend, waardoor deze volgend jaar waarschijnlijk verder daalt. Werkgevers en werknemers moeten eventuele premieverhogingen zelf financieren. Vaak betaalt een werkgever twee derde van de pensioenpremie en een werknemer een derde. Zorg dus dat je voldoende geld reserveert om een eventuele stijging van de pensioenpremie volgend jaar op te vangen. Het alternatief voor een premieverhoging is het korten op de pensioenopbouw. De rekening ligt dan echter volledig bij de werknemers.

Dekkingsgraad De dekkingsgraad is de verhouding tussen de waarde van de beleggingen en de verplichtingen van een pensioenfonds. Hierbij wordt de waarde van de verplichtingen berekend met de rekenrente. Dit levert al jaren problemen op vanwege de lage rente, omdat daarbij de waarde van de verplichtingen toeneemt. Veel pensioenfondsen kunnen dit onvoldoende compenseren met de waarde van hun beleggingen. De pensioenwetgeving geeft aan dat pensioenfondsen niet mogen indexeren als de dekkingsgraad onder de 110 procent ligt en financiële maatregelen moeten nemen als de dekkingsgraad lager is dan 104 procent. Bij die maatregelen gaat het dan om het verhogen van de premies of zelfs het korten van de pensioenen van de gepensioneerden en deelnemers.

Uitwerking pensioenakkoord

Tegelijkertijd werden het kabinet en de sociale partners het begin juli 2020 definitief eens over de uitwerking van het pensioenakkoord. Het belangrijkste onderdeel daarvan is dat de collectieve pensioenaanspraken uit het huidige pensioenstelsel verdwijnen. Elke deelnemer krijgt een eigen pensioenpotje dat het pensioenfonds voor hem belegt. Daarmee vervalt de noodzaak tot het gebruik van rekenrente en dekkingsgraden.

Stabielere pensioenpremie

In het nieuwe pensioenstelsel zijn minder grote buffers voor fondsen nodig. Daardoor kunnen fondsen eerder indexeren bij goede beleggingsrendementen. Wel hebben slechte beleggingsresultaten ook eerder negatieve gevolgen voor de pensioenhoogte. Belangrijk voor jou als werkgever is dat de premie niet meer schommelt en stabiel blijft. Dat geeft je meer financiële zekerheid dan in het oude stelsel. Verder gaan pensioenfondsen een collectieve solidariteitsreserve aanhouden. Het gaat om een collectief vermogen dat wordt gevuld uit premies en/of overrendement. Het mag om niet meer dan 10 procent van de premie of het overrendement gaan.

AOW-leeftijd

Verder bevat het definitieve pensioenakkoord afspraken over het tempo waarmee de AOW-leeftijd stijgt. Die blijft in 2020 en 2021 66 jaar en vier maanden. Hierna stijgt de AOW-leeftijd in 2022 en 2023 met drie maanden per jaar. In 2024 stijgt hij met twee maanden naar 67 jaar. Vanaf 2025 stijgt de AOW-leeftijd met acht maanden per jaar toegenomen gemiddelde levensverwachting in plaats van met een jaar zoals eerder de bedoeling was.

Overgang naar het nieuwe pensioenstelsel

Voor de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel zijn nog veel maatregelen nodig, zoals de compensatie voor werknemers die er door de overgang op achteruit zouden gaan. Daarnaast moeten er procedures komen waarmee deelnemers bezwaar kunnen maken als hun pensioenfonds overgaat naar het nieuwe pensioenstelsel. Pensioenfondsen moeten uiterlijk per 1 januari 2026 overstappen naar het nieuwe stelsel.

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met Centraal Beheer.