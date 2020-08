Pensioenen Vopak en Shell horen tot beste van Nederland

De huidige beschikbare premieregelingen, oftewel DC-regelingen, van Vopak en Shell behoren tot de beste pensioenregelingen van Nederland. Andere DC-regelingen bungelen onderaan de lijst van 199 pensioenregelingen die door The Pension Rating Agency zijn beoordeeld.

Onafhankelijk onderzoekbureau TPRA scoort voor het vierde jaar op rij de actuele actieve regelingen van pensioenfondsen. Hierbij kijkt TPRA naar de hoogte van de huidige en toekomstige pensioenopbouw, de financiering, het partnerpensioen, het arbeidsongeschiktheidspensioen en de opties die een regeling de deelnemers biedt.

Gemiddeld genomen somberder

De pensioenregelingen zijn gemiddeld genomen in 2020 soberder dan in 2019. Dat geldt voor zowel bedrijfstakregelingen als voor de pensioenregelingen van grote bedrijven met een eigen pensioenfonds. Opbouwpercentages zijn gedaald en de indexatieperspectieven zijn sterk verminderd. Pensioenleeftijden zijn een beetje gestegen en dat geldt ook voor de eigen premiebijdrage van werknemers.

De volgende tien regelingen behalen de maximale score van 5 diamanten (op alfabetische volgorde):

Na veel ophef verbeterd

In de top-10 bevinden zich slechts drie middelloon- en CDC-regelingen, de meest voorkomende type pensioenregelingen in 2020. “Hieronder valt ook de pensioenregeling van militairen”, stelt TPRA. “Deze is vorig jaar na veel ophef verbeterd nadat de oude eindloonregeling in eerste instantie was vervangen door een karige middelloonregeling.” Drie van de vier nog bestaande eindloonregelingen maken onderdeel uit van de top-10, evenals drie DC-regelingen en een regeling met vaste opbouwbedragen van het pensioenfonds voor de Bisdommen.

De volgende tien regelingen hebben de laagste rating van 1 diamant (op alfabetische volgorde):

Kans om te verbeteren

Regelingen van ondernemingspensioenfondsen scoren bovengemiddeld goed, bedrijfstakregelingen en beroepsregelingen scoren ondergemiddeld. “Het nieuwe pensioenstelsel biedt aan bedrijfstakken en beroepen, die nu nog een relatief matige regeling hebben, de kans om hun concurrentiepositie op het gebied van de arbeidsvoorwaarde pensioen te versterken”, aldus de onderzoekers. “Grote bedrijven met een gulle regeling die nog niet zijn overgestapt naar een DC-regeling, zoals veel multinationals, grootbanken en verzekeringsmaatschappijen, moeten er voor waken hun mooie positie in de pensioenmarkt niet te verliezen bij deze overstap en daarmee minder aantrekkelijk te worden als werkgever.”