PwC: Coronatijd vraagt nog meer alertheid voor witwassen

De coronapandemie en de lockdowns hebben invloed op de hele economie, zelfs op de witwaspraktijken van criminelen. Via de gebruikelijke kanalen – zoals nagelstudio’s, horeca, kapperszaken, sportscholen – werd witwassen van geld tijdens de lockdowns lastig, waardoor zij op zoek moesten naar andere manieren. Het zogenoemde trade-based money laundering (TBML) is daarvoor een mogelijkheid, schrijft PwC. Vooral bedrijven die internationaal handelen, moeten zich nog meer bewust zijn van de risico’s die zij lopen in het (internationale) handels- en betalingsverkeer.

Trade-based money laundering (TBML)

“TBML is niet nieuw, maar het is goed mogelijk dat criminelen deze vorm de komende tijd aangrijpen om hun zwarte geld wit te wassen. Al was het omdat op deze manier in een keer grote sommen geld kunnen worden witgewassen”, vertelt Pascal Huizinga, werkzaam in de forensische praktijk van PwC. “TBML is een vorm van witwassen waarbij de complexiteit en omvangrijkheid van internationale handel als dekmantel wordt gebruikt. Het gaat om constructies waarbij (legitieme) handel wordt misbruikt om te verhullen dat het geld uit criminele activiteiten voortkomt of voor terroristische doeleinden wordt ingezet.”

Huizinga verwijst naar een omvangrijke witwasaffaire eind 2018, waarvan onder meer Nederlandse bedrijven het slachtoffer waren. Deze bedrijven bevonden zich vooral in de groente- en fruithandel, de kledingindustrie en de bloemenexport en dreven handel met Russische bedrijven. “De betreffende Nederlandse bedrijven leverden, volkomen legaal, goederen of diensten aan hun klant in Rusland. De betaling van de goederen of diensten gebeurde vervolgens door een andere partij en vaak vanuit een ander land. Dat wekte geen argwaan, omdat veel bedrijven monitoren of een betaling is binnengekomen aan de hand van het bedrag en/of het betalingskenmerk. Zolang een of meerdere van die kenmerken kloppen, is er volgens hen niets aan de hand. Maar dat hoeft dus niet zo te zijn.”

Ken-je-klant-principe

Bedrijven die goederen of diensten leveren aan een partij die voor witwassen wordt gebruikt, zijn dus meestal niet op de hoogte van de criminele activiteiten en krijgen ook gewoon betaald. Toch is het belangrijk dat zij deze tijd juist aangrijpen om hun risico’s (opnieuw) in kaart te brengen. “Je wilt als bedrijf natuurlijk niet in een witwaszaak worden genoemd. Dat is slecht voor je reputatie en het kan ook op een andere wijze verstrekkende gevolgen hebben. In het kader van het ken-je-klant-principe screenen bijvoorbeeld veel financiële instellingen tegenwoordig op negatieve berichtgeving. Zij kunnen zomaar afscheid nemen van klanten die op dergelijke negatieve manier in het nieuws verschijnen.”

“Daarnaast kan de FIOD zo op de stoep staan”, vervolgt Huizinga. “Een accountant is verplicht melding te doen bij de Finance Intelligence Unit Nederland (FIU-NL), als hij of zij onverklaarbare betalingen door onbekende partijen of betalingen voor afwijkende goederen of diensten constateert. Daarover mag hij de klant niet inlichten. Een dergelijke melding kan leiden tot een FIOD-onderzoek en zelfs strafvervolging.”

Onbewust meedoen in een witwasschema

Een ander voorbeeld dat aantoont hoe een bedrijf onbedoeld kan meewerken aan – en slachtoffer kan zijn van – een witwasschema met behulp van TBML is de situatie dat twee partijen uit een criminele organisatie samen op basis van een fictieve waarde goederen uitvoeren uit land A om waarde te verplaatsen naar (en dus zwart geld wit te wassen in) land B. “De verkoper in land A en de koper in land B onderhandelen een valse prijs uit, bijvoorbeeld één miljoen euro, voor goederen die geëxporteerd worden naar land B”, verduidelijkt Huizinga. “De verkoper exporteert vervolgens goederen ter waarde van tien miljoen euro naar de koper in land B. Volgens afspraak stuurt de verkoper een factuur voor één miljoen euro aan de koper. De koper instrueert zijn bank om één miljoen euro aan de verkoper te betalen. De koper verkoopt de goederen vervolgens – onder de marktprijs – in lokale valuta voor acht miljoen euro aan bedrijf C, dat niet op de hoogte is van de transactie tussen A en B. Bedrijf C heeft hiermee onbewust meegedaan in een witwasschema om zeven miljoen euro wit te wassen. In gevallen waarbij banken betrokken zijn bij financiering van internationale transacties kan zo’n afwijking opvallen. Echter, tachtig procent van alle internationale handel wordt niet door een bank gefinancierd.”

Tips om TBML tegen te gaan

Hoewel veel bedrijven druk zijn met het beperken van de gevolgen van de Covid-19-crisis doen ze er volgens Huizinga wel goed aan om juist nu nauwkeurig te kijken naar de partijen met wie zij zaken doen (klanten en leveranciers). De PwC-expert geeft enkele tips:

Ga niet klakkeloos een transactie aan met een (nieuwe) klant of leverancier, maar kijk goed wie uw klant of leverancier is. Dit gaat verder dan een eenvoudige ‘Google-check’. Zeker in het geval van een nieuwe klant of leverancier zou u een uitgebreide achtergrondcheck moeten doen.

Kijk ook of diegene die de betaling voldoet ook daadwerkelijk de koper is. Kortom, wees beducht voor afwijkingen. Betaling door een niet-gerelateerde derde partij of een afwijkende omschrijving voor goederen of diensten moet een rode vlag zijn.

Is de voorgenomen deal te mooi om waar te zijn, wees dan argwanend. Een materiële afwijking tussen de verkoopprijs en de reële marktwaarde kan eveneens een indicatie zijn van TBML.