Rogier Sparreboom benoemd tot CFO EMEA van Aon

Rogier Sparreboom (39) is per 1 augustus 2020 benoemd tot Chief Financial Officer (CFO) EMEA bij risico- en verzekeringsadviseur Aon. Sparreboom vervulde deze functie al sinds 2015 voor Aon Nederland.

Doorgroeien binnen Aon

Marc van Nuland, CEO en Country Manager Aon Nederland, is verheugd met de nieuwe uitdaging voor Sparreboom: “Hij heeft in de afgelopen zes jaar als CFO Aon Nederland prachtige resultaten neergezet waarbij hij onder andere eindverantwoordelijk was voor de overname en integratie met UMG. Deze benoeming is wederom een prachtig voorbeeld over hoe collega’s kunnen doorgroeien binnen Aon.”

Sparreboom is in 2003 begonnen bij Aon. In al die jaren heeft hij zich door de succesvolle invulling van verschillende nationale en internationale financiële rollen ontwikkeld als een expert op zijn vakgebied, schrijft het bedrijf.