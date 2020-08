Sander van Kouwen nieuwe CFO Metterwoon Vastgoed

Sander van Kouwen is per augustus aan de slag gegaan als nieuwe CFO van Metterwoon Vastgoed. Van Kouwen heeft daarvoor zijn functie als directeur bij Mercedes-Benz Dealer Bedrijven opgegeven. Hij gaf sinds 2013 leiding aan de retailbedrijven van de importeur, bevestigen beide partijen aan Automotive. Van Kouwen wordt op interim-basis opgevolgd door CFO Michael de Graaf.

Van Kouwen werkte sinds 1995 voor de importeur en wordt in een reactie bedankt voor zijn inzet. “Onder zijn verantwoordelijkheid professionaliseerde de organisatie sterk wat in 2019 leidde tot de titel Best Mercedes-Benz Dealer van Nederland’. Een ander hoogtepunt is de realisatie van de Flagshipstore in Den Haag. Deze werd in 2019 officieel geopend en daarmee worden nieuwe standaards gezet op vlak van customer experience. Wij betreuren zijn keuze om zijn professionele carrière elders verder te zetten, maar wensen hem het allerbeste.”