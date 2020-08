UWV keerde bijna 1,5 miljard euro coronasteun uit via NOW 2.0

Uitkeringsinstantie UWV heeft sinds begin juli bijna anderhalf miljard euro aan coronasteun uitgekeerd. In totaal deden 45.182 werkgevers een aanvraag voor loonsubsidies via de regeling Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) 2.0. Inmiddels hebben 40.506 van hen een voorschot ontvangen. Het kabinet hoopt met de noodregeling te voorkomen dat bedrijven failliet gaan.

Met de NOW-regeling kunnen werkgevers, die in de problemen zijn gekomen door de coronacrisis, tot negentig procent van de loonkosten voor hun werknemer ontvangen. Werkgevers met minimaal 20 procent omzetverlies over een periode van vier maanden, komen in aanmerking voor een tegemoetkoming in de loonkosten voor de maanden juni tot en met september.

Omzet valt 53 procent lager uit

De werkgevers die een aanvraag indienden, hebben samen 791.505 mensen in dienst. In doorsnee valt de omzet van deze bedrijven in crisistijd 53 procent lager uit.

Het aantal aanvragen voor NOW 2.0 is aanzienlijk lager dan voor de eerste NOW-regeling. Een enquête door UWV wijst uit dat een deel van de werkgevers wacht met een mogelijke aanvraag tot ze een duidelijker beeld van hun omzetverlies hebben. Werkgevers hebben voor de aanvraag nog een week de tijd.

Via de eerste NOW-regeling werd tot eind juni acht miljard euro aan voorschotten uitbetaald aan werkgevers.