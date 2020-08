Verlaging winstbelasting in 2021 staat op losse schroeven

De beloofde verlaging van de winstbelasting in 2021 zou op losse schroeven staan. Dat meldt het Financieele Dagblad dinsdag.

De vraag of de reductie van de winstbelasting van 25% naar 21,7% nog gestand moet worden gedaan, ligt op tafel in het overleg over de Miljoenennota van het kabinet. De verlaging zou 2,4 miljard euro aan lastenverlichting opleveren. Die zou door de linkse oppositie al geclaimd zijn voor onder andere de woningmarkt en de zorg. Inmiddels is de opbrengst van de vennootschapsbelasting overigens al sterk afgenomen, constateert het FD. De gekelderde winsten confronteren minister Wopke Hoekstra van Financiën met een tegenvaller van 14 miljard euro ten opzichte van de Miljoenennota 2020.

