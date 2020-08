Voorbereiding Brexit zakt in, werkgeversorganisaties manen ondernemers tot actie

Met alle aandacht voor corona dreigen ondernemers uit het oog te verliezen dat er over iets meer dan vier maanden een andere gebeurtenis plaatsvindt die van grote invloed is op Nederlandse bedrijven: de Brexit. Ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland doen daarom een nieuwe oproep om hierop voorbereid te zijn.

Uit Nederlands onderzoek blijkt dat bedrijven steeds minder goed zijn voorbereid op de uittreding van het VK uit de Europese Unie. Nog maar de helft van de bedrijven was in juli nog goed op de hoogte van de huidige situatie. Ongeveer een derde van de ondernemers verwachtte een nieuwe deal voor een overgang waardoor EU-regels langer blijven gelden in het VK. Begin juli werd duidelijk dat die verlenging niet komt.

Tweede exportbestemming

Ook een handelsakkoord tussen het VK en de EU lijkt op dit moment verre van zeker, wat betekent dat Nederlandse bedrijven zich op moeten maken voor een ruw vertrek per 1 januari van een belangrijke handelspartner. Het land is voor ons land de tweede exportbestemming qua toegevoegde waarde, met export ter waarde van tientallen miljarden euro’s per jaar. Daar zijn tweehonderdduizend banen mee gemoeid.

Gereedmaken voor verandering

De Europese Commissie heeft om bedrijven te helpen documentatie gepubliceerd over de gevolgen en de maatregelen die men dient te treffen. Deze briefing ‘Gereedmaken voor veranderingen’ bevat daarnaast kennisgeving voor specifieke velden, zoals banking en paymentdiensten, assurantiën, databeveiliging, logistiek en nog veel meer. De werkgeversorganisaties adviseren Nederlanders om goed te bekijken om te zien welke specifieke maatregelen nog meer genomen kunnen worden.

Douaneveranderingen

Ondernemers die zelf handel drijven met het VK doen er goed aan om de pagina’s van de Nederlandse en Britse douane in de gaten te houden, schrijven de organisaties. ‘Waar de Britse overheid heeft aangegeven in het eerste half jaar soepel om te gaan met controles – om zo de grootste verstoringen te proberen te voorkomen – heeft de EU al aangekondigd dit niet te doen.’