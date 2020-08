Waarderealisatie voor alleen aandeelhouders is niet meer van deze tijd

Prof. dr. Dennis Vink is hoogleraar Financiën en Investeringen (Nyenrode) signaleert twee stromingen in het proces van waardecreatie. De traditionele spelers moeten zich zorgen maken. ‘Het traditionele denken zit er ingebakken en dat is niet zo best.’

Vink is spreker tijdens de masterclass Advanced Finance op maandag 5 en dinsdag 6 oktober.

Hoe kunnen activiteiten van een bedrijf of een organisatie uitgedrukt worden in waarde?

“Als je het over aandeelhouderswaarde hebt, heb je een aantal stromingen. De traditionele stroming waarbij aandeelhouderswaarde gemeten en gecommuniceerd wordt aan de hand van traditionele maatstaven zoals nettowinst of total shareholder return. De moderne manier is het meetbaar maken met behulp van EVA. Hier wordt gemeten of het bedrijfsresultaat dat in een onderneming gerealiseerd of dat voldoet aan de norm van de investeerders, zowel de aandeelhouders als de kredietverstrekkers.”

“Stroming 1 is een heel traditionele, ouderwetse manier van aandeelhouderswaarderealisatie. Het is in mijn ogen niet toepasbaar, maar wordt door veel bestuurders helaas als dé methode gezien. Dat kan in deze tijd niet meer. Aandeelhouderswaarde meet je niet aan de hand van je dividendbeleid, koersstijging of je nettowinst, maar of er genoeg exploitatieresultaat wordt gerealiseerd uit je bedrijfsactiviteiten om zo voldoende waarde te realiseren voor alle financiële stakeholders. Dat zijn niet alleen aandeelhouders, maar ook je banken en je andere kredietverstrekkers. Dat is een moderne vorm van meetbaar maken van financiële waarde.”

Hoe beoordeelt een investeerder de waardecreatie van een organisatie?

“De oudere bestuurders van vijftig jaar en ouder denken nog steeds in nettowinst. Dat kan echt niet meer. Dat zag je ook bij AkzoNobel. Zij speelden het spel heel slecht. Akzo kwam zwaar onder druk te staan door een private equity-partij, Elliott Advisors. Zij hebben een heel moderne manier van kijken naar de waarde van onderneming. Zij kunnen dat meetbaar maken. Zij kunnen dat heel duidelijk en scherp uitleggen of die uitkomsten wel voldoen aan de norm van een investeerder. Een sophisticated investeerder kan heel gericht de waardecreatie van een onderneming onder de loep nemen met een aantal geavanceerde technieken. Die hele stroming staat ver weg van de traditionele stroming van nettowinst en total shareholder return. Daarmee meet je helemaal geen waarde.”

Welke stappen raadt u aan?

“Het begint bij de top. Op bestuursniveau en toezichtniveau moeten ze inzien dat je niet wegkomt met de jaarrekening als je wilt sturen op waardecreatie. De jaarrekening is een beperkt middel om uitspraken te doen over je financiële waardecreatie. Je zult op bestuursniveau financiële rapportages moeten bouwen waarbij je gebruikmaakt van de jaarrekening, maar daarin inzicht geeft van de waardecreatie-stromen in je hele organisatie.”

“Het bestuur moet die hele bult van activiteiten primair op een hoop gooien en kijken wat het resultaat is als alles bij elkaar opgeteld is. Het is de vraag of die activiteiten aan de eisen van de kapitaalverschaffers voldoen. De kapitaalverschaffers hoeven niet per se op unitniveau waarde te meten. Investeerders zitten per definitie op holdingniveau. Als je een grote organisatie bent, zie je dat het vaak uit heel veel verschillende bedrijfsonderdelen bestaat. Het bestuur stuurt vaak op bedrijfsonderdelen, maar op holdingniveau wordt dat vaak niet goed gedaan. Dat is juist heel belangrijk voor een kapitaalverschaffer. Die financiert op holdingniveau. Daar moet het beginnen.”

“De richtlijnen van waardecreatie vertalen zich naar de units en nu is het andersom. Units worden afgerekend op interne rendement (IRR). Men vergeet de koppeling te maken naar de oorsprong van de IRR. Het interne rendement, wat wij moeten halen op onze projecten, is ooit neergelegd door ons bestuur en we weten eigenlijk niet meer wat dat betekent voor onze stakeholders.”

Tussen AkzoNobel en Elliott leek het alleen maar om aandeelhouderswaarde te draaien. Is dat een gezonde situatie voor beide partijen?

“Akzo onderpresteerde al jaren. Het bestuur heeft een ander belang. Primair belang dat ze organisatie moeten laten draaien voor iedereen, alle stakeholders. OR, kredietverstrekkers, werknemers etc. Investeerders hebben primair een belang: geld verdienen aan een organisatie. Ze hebben uiteraard het belang dat een organisatie continuïteit nastreeft, anders kunnen ze geen waarde realiseren, maar het belang is primair anders. Ze willen een zo hoog mogelijk rendement hebben. Kredietverstrekkers willen een zo klein mogelijk risico. Het grote verschil hoe een bestuur een organisatie runt en hoe een kapitaalverstrekker naar een organisatie kijkt.”

“Wat is gezond? Het bestuur kan zeggen dat ze genoegen nemen met bijvoorbeeld een rendement van negentig procent. Een kapitaalverstrekker verwacht wellicht misschien tien procent, dus vindt dat een onderneming onderpresteert. Het bestuur is tevreden met negen procent en kijkt naar kwalitatieve eigenschappen. Een kapitaalverstrekker kijkt natuurlijk kwantitatief. Met negen procent ben je één procent aan het verspillen. Een bestuur draait een organisatie namens iedereen en heeft ook een werkgeversbelang. Een stakeholder heeft een rendementsbelang. Dat kan met elkaar botsen.”

“Ik werk veel met bestuurders. Het traditionele denken zit er ingebakken en dat is niet zo best. Het is arrogantie. Grote partijen, traditionele CEO’s pretenderen het belang van alle stakeholders. ‘Ik heb een goede nettowinst, omzet.’ Daar kom je niet meer mee weg. Je wordt gedwongen door de markt om je mensen en middelen heel efficiënt in te zetten en daar het maximale rendement uit te trekken. Als men het over aandeelhouderswaarderealisatie heeft, moet ik altijd grinniken.”

“Het gaat niet alleen om de aandeelhouders, het gaat om de waardecreatie van de complete organisatie. Daar begint het mee. De waarderealisatie van de exploitatie. Heel veel CEO’s zien dat niet. Zij snappen het niet. Dan kom je in de problemen. Zoals AkzoNobel. Zij zijn niet goed geadviseerd. Dat is triest. Dat had voorkomen kunnen worden. Kapitaalverschaffers worden steeds kritischer. Als je die kennis en bestuur niet in huis hebt, moet je je laten adviseren. Dat is ook niet gebeurd. Dat is jammer.”

Wat zijn de lessen die we kunnen trekken uit de strijd tussen AkzoNobel en Elliott?

“Als bestuur moet je tijdig sturen op waardecreatie van je exploitatie als geheel. Even stoppen over aandeelhouderswaarderealisatie, want dan daar gaat het helemaal niet over. Aandeelhouderswaarderealisatie is een resultaat van je waardecreatie en de exploitatie. Als ik puur naar de communicatie van Akzo naar Elliott kijk…. Die is zo slecht. Men weet gewoon niet waar het over gaat. Ze staan al 10-0 achter.”

“De investor relations weet soms gewoon niet goed hoe zij naar de kapitaalmarkt moet communiceren over discussies over waardecreatie. Een bepaalde mate van arrogantie bij bestuurders en Raden van Commissarissen vind ik echt een gebrek. Ook als ik zie hoe men denkt te snappen hoe het met aandeelhouderswaarde gaat… Voeren ze discussie over concepten, nettowinst, onderdelen verkopen etc. Ze weten soms niet hoe ze om moeten gaan met discussies over waardecreatie.”

“Dat heeft te maken met een gebrek aan langetermijnvisie en hoe men de continuïteit kan waarborgen. In welke mate ben ik als bedrijf in staat met mijn strategie en positionering van mijn activiteiten op de langere termijn aan het rendement van mijn kapitaalverschaffers te voldoen? Dat is de kern.’

