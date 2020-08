Wereldhandel stortte in april in, daarna herstel

De internationale handel van de G20-landen is in de maand april met bijna een vijfde afgenomen, maar in mei en juni was er alweer sprake van herstel. Dat hing samen met het geleidelijk versoepelen van de lockdowns in verschillende landen, meldt de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). Ook voor het hele tweede kwartaal lagen import en export een stuk lager dan in de eerste drie maanden van het jaar.

In april, toen in veel landen strenge lockdownmaatregelen van kracht waren, daalde de export van de twintig grootste economieën ter wereld met 18,7 procent. De import daalde met 16 procent. Daarna groeiden de invoer en uitvoer weer maand op maand en de OESO geeft aan dat de cijfers voor juli op verder herstel wijzen.

Export groeide in China

Van de G20-landen was China het enige land waar de export in het tweede kwartaal groeide. Dat land, waar het coronavirus eerder huishield, kende in het eerste kwartaal juist een forse daling. De Chinese import lag wel opnieuw lager, mede omdat de productie in andere landen achterbleef.

In de 27 EU-landen daalde de export met 21,3 procent en de import met 19 procent. In Frankrijk, Duitsland, Italië en het Verenigd Koninkrijk waren die percentages nog hoger. India werd verder zwaar getroffen met een afname van de uitvoer met ruim 30 procent en bijna de helft minder invoer.