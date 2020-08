‘Wirecard werd voor faillissement leeggehaald’

Het gevallen Duitse fintechbedrijf Wirecard is mogelijk geplunderd vlak voor het faillissement. Daarbij is mogelijk één miljard dollar naar schimmige partners geloodst, denkt de Duitse justitie volgens zakenkrant Financial Times. Op dat moment werd Wirecard al beschuldigd van boekhoudfraude.

Betalingsverwerker Wirecard zou ongedekte leningen hebben gegeven aan die bedrijven, schrijft de Financial Times op basis van ingewijden. Het bedrijf claimde daarbij dat die bedoeld waren als vooruitbetalingen aan verkopers waren die hun betalingen door de Aziatische partners van Wirecard lieten verwerken.

De uitstroom van geld versnelde in de maanden richting het faillissement in juni. Toen was accountants- en consultantsbureau KPMG al aan het controleren of de boekhouding van het bedrijf klopte. Zo kreeg het Singaporese Ocap in het eerste kwartaal bijna honderd miljoen euro overgemaakt. Wirecard maakte gebruik van partners in landen waar het zelf geen vergunning had om betalingen af te handelen. Dat systeem werd opgetuigd door de voormalig operationeel directeur Jan Marsalek, die nu spoorloos is.

Volledig ingestort

Wirecard stortte in juni in elkaar toen bleek dat er bijna twee miljard euro op de balans kwijt was en mogelijk nooit had bestaan. Daarnaast had het bedrijf drieënhalf miljard euro aan schulden. Het gaat om een van de grootste fraudegevallen in de moderne Duitse geschiedenis. Oud-topman Markus Braun en drie andere voormalige bestuurders zijn gearresteerd.