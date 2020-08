WTO: wereldhandel trekt langzaam aan na historische krimp

Houd uw vakkennis op peil Bekijk het aanbod e-learnings

De wereldwijde handel in goederen is langzaam aan het opkrabbelen van de historische krimp in het tweede kwartaal, toen de wereldhandel hard werd getroffen door de coronacrisis. Dat maakte de Wereldhandelsorganisatie (WTO) bekend.

Volgens de WTO laat de internationale goederenhandel voorzichtige tekenen van herstel zien, na de historische krimp met naar verwachting 18,5 procent in het tweede kwartaal van dit jaar. Wel ligt de handel nog altijd ruim onder de niveaus van voor de crisis en is het tempo van herstel uiterst onzeker, aldus de WTO.

De organisatie denkt dat over heel 2020 een krimp van de wereldhandel in goederen met dertien procent te zien zal zijn. Voor volgend jaar wordt door de WTO weer op enig herstel gerekend van de mondiale handel.