Alliander meest maatschappelijke onderneming van Nederland

Alliander mag zich de meest maatschappelijke onderneming van Nederland noemen. Het netwerkbedrijf is de winnaar van de 2020-editie van de Management Scope Corporate Impact Award. ‘Alliander laat zien hoe meervoudige waardecreatie aandeelhouders én de maatschappij voordeel oplevert’.

De Management Scope Corporate Impact Index (MSCII) is dit jaar voor de vierde maal samengesteld en is een initiatief van Management Scope in samenwerking met het Impact Centre Erasmus van Erasmus Universiteit Rotterdam.

Vijf pijlers

De index maakt de positieve impact van het bedrijfsleven in Nederland inzichtelijk door de honderd grootste bedrijven in Nederland te beoordelen op vijf pijlers: goed bestuur, de relatie met de buitenwereld, duurzaamheid, financiële gezondheid en goed werkgeverschap. Netwerkbedrijf Alliander scoort het beste op het totaal van deze pijlers.

‘Het is als gereguleerde onderneming prima op zijn plaats tussen de beursgenoteerde multinationals als DSM en Unilever, die zich ook inspannen om hun maatschappelijke impact te verbeteren. De top twintig van de lijst is een diverse groep bedrijven met een voortrekkersrol in Nederland. Zij illustreren de verschuiving die gaande is in het bedrijfsleven: van kortetermijnfocus op winstoptimalisatie naar een langetermijnvisie op maatschappelijke waardecreatie en impact.’