Amerikaanse rente blijft nog jaren dicht bij nul

De Federal Reserve heeft de Amerikaanse rente ongemoeid gelaten. Tegelijkertijd verwacht de koepel van centrale banken in de Verenigde Staten dat de rente nog zeker tot en met 2023 dicht bij nul blijft, stelde de Fed in een verklaring na afloop van zijn beleidsvergadering. Dat is langer dan waar de beleidsmakers eerder rekening mee hielden.

Het belangrijkste Amerikaanse rentetarief staat tussen de 0 en 0,25 procent. De Federal Reserve mikt op een gemiddelde inflatie van twee procent gedurende langere tijd en ‘maximale werkgelegenheid’ voordat de rente weer omhoog gaat.

Tot die tijd zal de centrale bank de economie ondersteunen om die doelen te bereiken. De Fed blijft de komende maanden schatkistpapier en gebundelde hypotheekschulden inkopen op hetzelfde niveau als al gebeurt.

Positiever over Amerikaanse economie

De centrale bank is wel positiever gestemd over de Amerikaanse economie dan enkele maanden geleden. Het herstel is volgens voorzitter Jerome Powell sneller gegaan dan verwacht, maar desondanks draait de economie aanzienlijk minder hard dan voor de coronacrisis. Ook benadrukte Powell dat de economische neergang niet iedereen even hard treft en wees daarbij op de miljoenen Amerikanen die hun baan de afgelopen tijd verloren. Volgens het centralebankhoofd kan de Fed niet alleen de economie ondersteunen en is meer steun vanuit de overheid noodzakelijk.

De Fed rekent op een economische neergang van tussen de 3 en 4 procent dit jaar, terwijl eerder nog rekening werd gehouden met een krimp van minimaal 5,5 procent en maximaal 7,6 procent. Voor volgend jaar denkt de Fed dat het herstel tussen de 3,6 en 4,7 procent uitkomt, wat iets lager is dan eerder voorzien. In 2022 zou de economie dan met minimaal 2,5 procent groeien en een jaar later met zeker 2,4 procent.

Werkloosheid valt lager uit

Ook zal de werkloosheid lager uitvallen, denkt de Fed nu. In het vierde kwartaal zal die nu op 7,6 procent uitkomen, terwijl de centrale bank eerder aan 9,3 procent dacht. Volgend jaar zou de werkloosheid moeten dalen naar iets boven de 6 procent en in 2022 op maximaal 5 procent uit moeten komen.