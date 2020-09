Bankensector blij met investeringsplannen kabinet

De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) is blij dat het kabinet steunmaatregelen voortzet en plannen maakt om volgend jaar extra te investeren. De banken zijn dan ook positief over de oprichting van het Nationaal Groeifonds, dat de komende vijf jaar twintig miljard euro beschikbaar stelt voor onder andere kennisontwikkeling, fysieke infrastructuur en onderzoek, ontwikkeling en innovatie.

“We moeten ons uit de crisis investeren. Juist voor grootschalige, innovatieve projecten is de overheid hard nodig om een steun in de rug te geven”, zegt NVB-voorzitter Chris Buijink. Daarbij biedt de coronacrisis een kans tot verdere versnelling van verduurzaming van de economie, vindt de NVB.

Teleurstelling

Tegelijkertijd is de vereniging teleurgesteld over het niet doorgaan van de verlaging van de vennootschapsbelasting voor grotere bedrijven. “Temeer omdat zij nauwelijks baat lijken te hebben bij de compensatie die het kabinet bedrijven daarvoor biedt”, stelt Buijink. “Het is jammer dat de lasten die het kabinet banken oplegt, onverminderd hoog blijven. (…) Mede door het doorzetten van de kredietverlening bij hogere risico’s is het onvermijdelijk dat banken daarbij verliezen zullen lijden en de winstgevendheid onder druk zal staan.”

De winstbelastingen voor grote bedrijven werden niet, zoals eerder aangekondigd, verlaagd van 25 naar 21,7 procent, maar blijven even hoog. Voor kleinere bedrijven is de winstbelasting wel verlaagd. De zelfstandigenaftrek, een belastingvoordeel voor kleine ondernemers waaronder ook zzp’ers, wordt sneller afgebouwd dan eerder gedacht. Het kabinet wil zo het fiscale verschil tussen zelfstandigen en mensen in loondienst verkleinen.