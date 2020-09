CFO Adyen over Prinsjesdag 2020: presenteer ook langetermijnvisie

De Nederlandse regering doet er goed aan naast een Miljoenennota ook haar langetermijnvisie te presenteren. Jaarlijks zou er dan een update moeten komen over hoe ver Nederland met die plannen is, bepleitte financieel topman Ingo Uytdehaage van betalingsverwerker Adyen ter gelegenheid van Prinsjesdag.

“Laten we naast een Miljoenennota ook werken aan een 20-jarenplan voor Nederland. Daar hebben we allemaal baat bij”, aldus Uytdehaage. Hij gaf een toespraak op het Prinsjesdagontbijt in het Amsterdamse debatcentrum De Balie.

Volgens de bestuurder van Adyen is zo’n langetermijnvisie belangrijk voor de concurrentiepositie van Nederland. Plannen die een reikwijdte hebben van meerdere decennia zijn onder andere nodig voor thema’s als onderwijs, duurzaamheid, technologie en infrastructuur, vindt Uytdehaage. Ondernemingen kunnen immers effectiever investeren als ze weten waar ze aan toe zijn.

Financiering verloopt kortcyclisch

“Internationale bereikbaarheid, binnenlandse verbindingen en algemene leefbaarheid zijn allemaal sterk onderhevig aan hoe onze infrastructuur is ingericht. De financiering van zulke projecten verloopt in het huidige politieke systeem kortcyclisch”, stelde Uytdehaage.

Binnen Adyen, dat de voorbije jaren sterk is gegroeid, geldt volgens hem juist de regel dat langetermijndenken voorrang krijgt boven winst op de korte termijn. Dat moet ook in de politiek meer gemeengoed worden, betoogt hij. “We kunnen het ons niet veroorloven dat we stuurloos worden meegesleurd in een veranderende wereld. Of dat het water boven de dijken staat later deze eeuw, terwijl wij ons nog steeds richten op het plakken van pleisters.”