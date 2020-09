CFO Anna Borg nieuwe president en CEO van Vattenfall

Anna Borg is aangesteld als de nieuwe president en CEO van Vattenfall. Sinds 2017 is Borg de CFO van Vattenfall.

Borg was onder andere Senior Vice President voor Vattenfall’s Business Area Markets en leidde de Nordic Sales-activiteiten, de Zweedse Heat-activiteiten en de Europese B2C-activiteiten. Anna Borg was ook Senior Vice President Nordics bij Klarna.

Brede en ruime ervaring

“Anna Borg heeft een brede en ruime ervaring die haar zeer geschikt maakt als CEO bij Vattenfall. Ze is betrokken geweest bij het bepalen van de nieuwe strategische richting van de organisatie en is de juiste persoon om de uitvoering ervan nu op zich te nemen en voort te zetten. Anna is een goede leider en kent Vattenfall en de energiesector al vele jaren als werknemer, manager en lid van het Executive Group Management”, aldus Lars G. Nordström, voorzitter van de Raad van Bestuur van Vattenfall.

“Ik voel me vereerd dat ik ben aangewezen om Vattenfall naar de volgende fase te leiden in de richting van ons doel om fossielvrij leven mogelijk te maken binnen één generatie. We hebben een duidelijke strategie en ik kijk ernaar uit ervoor te zorgen dat we gericht blijven op het waarmaken van onze ambitieuze plannen, samen met al onze bekwame medewerkers”, zegt Anna Borg.

Anna Borg werd geboren in 1971 en volgt Magnus Hall op die op 21 juli aankondigde Vattenfall te verlaten. Anna Borg treedt op 1 november in dienst. De werving voor een nieuwe CFO start per direct.

