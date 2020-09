Column Ronald Bruins: Komt er wel een bounce- back?

Bij de eerste en tweede NOW-regeling ging er opgeteld, op het moment van schrijven, net iets minder dan tien miljard euro de deur uit. De BV Nederland ligt aan het infuus en het Centraal Planbureau concludeerde dat corona de economie blijvende schade toebrengt. Minder investeringen, minder innovatie, minder productiviteit en minder banen. De lage inkomens zijn daarbij als eerste de pineut. Zij worden als eerste de deur gewezen in een roep om het verminderen van de kosten. Toch is het CPB niet alleen maar somber. Het planbeau raamde eerder dat de economie eind volgend jaar weer op het niveau van voor de crisis kan zijn.

Angstvallig in leven

Let op het woord ‘kan’. Dat herstel is met heel veel onzekerheid omgeven. Het hangt ervan af of er een vaccin is, maar het hangt ook af van de vraag of u het als consument maar ook als financial nog ziet zitten. Dat wordt door het Centraal Bureau voor de Statistiek vervat in consumenten- en ondernemersvertrouwen. Nu blijkt uit diverse onderzoeken dat CFO’s de bounce-back (ook wel de V-vorm genoemd) wel zien zitten. Daarbij geholpen door de talloze herfinancieringen die ze hebben gedaan en eventueel aangelegde buffers. Maar de vraag is in hoeverre deze bounce-back reëel is. Houden we de gedachte aan een herleving van de economie niet angstvallig in leven? Of is er structureel niets met de economie aan de hand en kunnen we, zodra er een vaccin is, zo weer terug naar het ‘oude normaal’? CFO’s mogen dan optimistisch zijn, ze doen er ook goed aan om hun strategie in deze tijd nauwgezet aan te scherpen naar de nieuwe realiteit.

Houden we de gedachte aan een herleving van de economie niet angstvallig in leven?

De focus verleggen

Daarvan getuigt het interview dat ik onlangs had met Arjan Blok, CFO van de Nederlandse Loterij. Toen hun retailkanaal op zijn gat lag, versprong de focus van het ene op het andere moment naar het onlinekanaal. Alle resources en efforts van multidisciplinaire teams gingen daar naartoe. Een sterk staaltje van de organisatie omgooien, waarbij finance samen met de business de analyses verzorgde. Hoe staan we ervoor? Waar lijden we verlies? Waar zien we kansen? Hoe verleggen we ons pad naar het domein waar we nog wel omzet kunnen boeken? Intrigerend daarbij is ook dat de Nederlandse Loterij zijn strategische investeringen niet schrapt. Penny wise pound foolish noemt de CFO het zelfs.

Teken van zwakte

Ik noem het ook dapper. In een tijd waarin onzekerheid heerst, is toch al snel de conclusie om afdelingen te sluiten, de bekende dozen uit te delen en her en der het licht uit te doen. Maar dat kan ook een teken van zwakte zijn. De weg vooruit niet durven nemen. Omdat bijvoorbeeld de koers niet strategisch genoeg is doordacht. Of de organisatie is dusdanig inflexibel dat ze niet anders kan dan de deuren sluiten. Natuurlijk, niemand zag corona aankomen. Maar als een voetballer op de voorvoeten staan om snel en wendbaar te zijn, kan altijd. Agile noemen we dat met een modewoord. Maar het is meer nodig dan ooit. Want de volgende crisis komt er altijd sneller aan dan u lief is.

Ronald Bruins, hoofdredacteur Executive Finance (ronaldbruins@vakmedianet.nl)