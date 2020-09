COVID-19 veroorzaakt een van de grootste stijgingen in technologie-investeringen

Bedrijven besteedden het equivalent van zo’n vijftien miljard dollar extra per week aan technologie om veilig en beveiligd thuiswerken mogelijk te maken tijdens COVID-19, blijkt uit de CIO-enquête 2020 van Harvey Nash en KPMG. Dit was een van de grootste stijgingen in technologie-investeringen in de geschiedenis – waarbij de wereldleiders op IT-gebied in slechts drie maanden tijd meer uitgaven dan de jaarlijkse stijging van hun budget, toen de wereldwijde crisis toesloeg en lockdowns opgelegd begonnen te worden.

Het grootste onderzoek naar technologisch leiderschap ter wereld, waarbij meer dan 4.200 IT-leiders bevraagd werden en de antwoorden van organisaties met een gecombineerde technologie-uitgave van meer dan 250 miljard dollar geanalyseerd werden, heeft ook aangetoond dat ondanks deze enorme stijging van de uitgaven, en ondanks het feit dat beveiliging & privacy de topinvesteringen waren tijdens COVID-19, vier op de tien IT-leiders melden dat hun bedrijf meer cyberaanvallen heeft doorgemaakt.

Verandering in manier van werken

Bev White, CEO van Harvey Nash Group, zei: “Deze onverwachte en ongeplande stijging van de technologie-investeringen ging ook gepaard met enorme veranderingen in de manier waarop organisaties werken – met meer organisatorische veranderingen in de afgelopen zes maanden dan we in de afgelopen tien jaar hebben gezien. Succes zal voor een groot deel afhangen van de manier waarop organisaties omgaan met hun cultuur en met hun mensen.”

Steve Bates, Principal, KPMG in de VS en wereldwijd leider van KPMG International’s CIO Center of Excellence, zei: “IT in de Nieuwe Realiteit zal gevormd worden door economische herstelpatronen die uniek zijn voor elke sector, elke locatie en elk bedrijf. Hoewel elke CIO anders op deze krachten reageert, blijft één ding constant: de urgentie om snel en slagvaardig te handelen. Technologie is nog nooit zo belangrijk geweest voor het vermogen van organisaties om te overleven en te floreren. ”