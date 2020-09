COVID-19 wijzigt het risicoprofiel van de organisatie

We kunnen er niet omheen: COVID-19 heeft de wereld door elkaar geschud. Vooruitkijkend zal deze global coronavirus pandemic ook in 2021 gevolgen hebben voor de risicoprofielen van vele organisaties en daarmee de auditplannen 2021. Het is dan ook niet verrassend dat Disasters and crisis response nieuw én hoog is binnengekomen in de top-10 hot topics voor internal audit; een lijst die jaarlijks in het rapport Risk in Focus wordt gepubliceerd.

Ieder jaar slaan de Europese Instituten voor Internal Auditors de handen ineen om na te gaan welke risico’s CAE’s voorzien voor het volgende kalenderjaar. Zij deden kwantitatief onderzoek onder 579 CAE’s, namen 42 kwalitatieve interviews af onder CAE’s en voorzitters van auditcommissies en deden een Delphi-studie met 51 experts uit 11 Europese landen.

Tien risico’s

De resultaten van het onderzoek Risk in Focus kunnen worden samengevat in de volgende 10 hot topics:

Information security in the expanded work environment Regulatory forbearance and the return to normal Strategic relevance and the digital imperative Liquidity risk and cost-cutting amid depressed demand Managing talent, staff wellbeing and diversity challenges Disaster and crisis preparedness: lessons from the pandemic Rising nationalism and social tensions amid unprecedented economic volatility Supply chain disruption and vendor solvency Fraud and the exploitation of operational and economic disruption Climate change: the next crisis?

Belangrijke bevindingen

Voor het derde jaar op rij staat cybersecurity bovenaan de lijst: bijna vier op de vijf (79 procent) bedrijven noemen het een van de belangrijkste risico’s waarmee ze worden geconfronteerd.

Naast de ‘disasters’ nemen ook andere externe risico’s toe. Dit laat het belang zien van weerbaarheid en aanpassingsvermogen (business resilience, adapatbility). Macro-economische en geopolitieke ontwikkelingen risico’s zijn voor 33 procent van de respondenten een top-5 risico (een stijging van 29 procent).

Climate change staat net als vorig jaar nog op tien, maar nu vindt 22 procent het een top-5 risico. Dat was vorig jaar slechts 14 procent en maar liefst 41 procent verwacht dat voor 2024. Op dit gebied ligt aldus een enorme uitdaging, zeker omdat het nu voor slechts 6 zes van de respondenten een top-5 is als het gaat om de tijdsbesteding.

Hot topics nummer 4 en 5, kortweg financiële risico’s en talentmanagement, zijn gestegen in de lijst ten opzichte van vorig jaar. Dat past in de verschuiving van risico’s als gevolg van COVID-19, en, voor wat betreft talentmanagement sluit dit aan bij, de maatschappelijke ontwikkelingen op het gebied van diversiteit en gelijkheid.

De Nederlandse resultaten zijn in sterke mate vergelijkbaar met de Europese. Wel is opvallend dat het Supply chain & third party risk in Europa is gedaald van plaats 4 naar 8, maar in Nederland, als handelsland, op 4 is gebleven.